「先生のYouTubeを見ていなかったら、私はとっくに死んでいたと思います」--YouTubeが命を救った実話から生まれたAIツール「MatchBox」、正式リリース

トモダチヲカタセル株式会社

トモダチヲカタセル株式会社（代表：小野マッチスタイル邪兄、以下「マッチ」）は、設立1周年を機に、YouTubeリサーチAIツール「MatchBox（マッチボックス）」を正式リリースしました。あわせて、リリース記念講座『YouTube夏期講習2026』の開講を発表。説明会には260名超が参加。反響を受け、2026年6月23日（火）に説明会の追加開催が決定しています。

■ ある医師のYouTubeに届いた言葉

ある医師が、自分の知識をYouTubeで話した。

後日、一人の患者がクリニックを訪ねてきた。



「先生のYouTubeを見ていなかったら、私はとっくに死んでいたと思います」



特別なことは、何もしていない。

ただ、必要としている人に届くように話しただけだった。



この実話が、マッチがMatchBoxを開発した原点のひとつです。

YouTubeは、単なる集客ツールではありません。

誰かの知識や経験が、まだ出会っていない誰かの選択肢になる場所であり

それが、人の命を救うことだってあります。

■ 代表・小野マッチスタイル邪兄からのメッセージ

YouTubeプロデューサー 小野マッチスタイル邪兄

"かつて、ゲームでご飯を食べていくこと、

仕事にすることることは「ありえない」と思われていた。

今では、ゲーム実況は立派な職業になっている。

プラモデル、料理、心理学、医療、スピリチュアル、アート--

誰かの専門性や偏愛が、仕事になり、コミュニティになり、

誰かの人生を変えるきっかけになっている。



次は誰の番だろう。



僕はYouTubeがそういう場所だと思っている。

知名度も、フォロワー数も、スタートラインは関係ない。



「この人の話が聞きたかった」と思っている人が、世界のどこかに必ずいる。

MatchBoxを作ったのは、その「届ける」という部分を

もっと多くの人に手渡したかったから。



YouTubeで輝く人を増やしたい。

新しい職業が生まれる場所にしたい。

そのために、7年分の自分を全部詰め込んだ。



まず僕がやる。次は、君たちの番だから。

■ 「YouTubeはもう遅い？」--データが示す実態

「YouTubeはもう遅い」という声があります。しかし数字は逆を示しています。

7,370万人

国内月間利用者（2024年5月・18歳以上）

1兆円

超国内動画広告市場 2026年予測

（サイバーエージェント調査）

4,600億円

YouTubeの日本GDP貢献額

2024年（Oxford Economics調査）

YouTubeはすでに「一部の人気者だけの場所」ではありません。

専門家、講師、経営者、職人--誰かの専門性が、まだ出会っていない誰かの人生を変えられるインフラになっています。

■ 35歳でクビになった男が、7年で123万人を支援するまで

マッチこと小野マッチスタイル邪兄（1983年、長野県生まれ）は、35歳で会社をクビになり絶望の底にいた。そこからYouTubeの世界へ飛び込み、以来7年で16社22チャンネルを担当。

プロデュース：22チャンネル／総登録者数：123万7,030人／最大再生動画：140万回再生

「個別支援では届けられる人数に限界があった。自分たちの知見を、もっと多くの人に渡せないか」--その問いから、MatchBoxは生まれました。

■ YouTubeリサーチAIツール「MatchBox」--7年分の思考回路をAI化

MatchBox（マッチボックス）は、バズ動画の企画リサーチから台本作成・チャンネル分析・YouTubeで成果を出すための思考プロセスをまるごとツール化した12機能のAIツール&コミュニティーツールです。

YouTubeリサーチAIツール「MatchBox」デモ画面

01│バズ率リサーチ キーワード一発で「当たる企画」が見つかる

02│チャンネル分析 全動画のバズ率が一瞬で丸見え

03│ターゲット判定（AI） 自分の視聴者層との相性をAIが判定

04│TTP定点観測 ホット動画を自動検出、見逃しゼロ

05│サムネコレクション バズサムネをテーマ別に整理・比較

06│サムネクエスト お題クリアでポイントGET、マッチームのサムネがもらえる

07│ネタボード 企画から公開まで一画面で管理

08│AI台本生成 バズ動画からAIが台本テンプレートを作成

09│コイン占い（AI） 迷ったとき、AIがYouTube視点で背中を押す

10│AIマッチ 24時間いつでも即答。マッチの思考がそのまま返ってくるAIコンサル

11│AIコラボマッチング 相乗効果の高い相手をAIがレコメンド

12│デイリーアクション ガチャで今日やることが決まる。当たりはマッチームのサムネ画像

■ 2026年5月26日の初回説明会には260名超が参加

その反響を受け、2026年6月23日（火）に追加開催が決定した。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/183868/table/1_1_0f87059d2cde15e5e313c911b011af9e.jpg?v=202606160352 ]

■ 会社概要

会社名：トモダチヲカタセル株式会社

代表者：小野マッチスタイル邪兄

設立：2025年5月26日

URL：https://tomodachiwokataseru.com/

問い合わせ：info@tomodachiwokataseru.com