【6/1より】【山形県】最大1000万円,補助率2/3！「100億宣言企業応援事業費補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

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株式会社ナビット


株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、


助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。




山形県の注目補助金「100億宣言企業応援事業費補助金」の公募が開始しました！



申請期間：令和8年6月11日（木）～令和8年7月10日（金）



〇申請サポート相談はこちら↓


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php



〇本補助金の詳細はこちら


https://joseikin-now.jp/?p=88926



〇本補助金の申請を検討している顧客を紹介したい方はこちら↓


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/lp/salesagent.php



本補助金は、将来の売上高100億円を目指す県内中小企業者を対象に、


設備投資・新事業創出・販路拡大等に係る経費を支援する制度です。



補助上限は最大1000万円、補助率は最大2/3です！



対象となる事業は、以下の3つです。



１.生産効率向上支援事業


設備投資等に対して、最大1000万円を補助します。


補助率：1/2



２.新事業創出支援事業


新事業創出のための研究・技術開発等に対して、最大1000万円を補助します。


補助率：2/3



３.販路拡大支援事業


国内外の展示会・商談会等への出展に対して、最大200万円を補助します。


補助率：1/2



ものづくり補助金や新事業進出補助金などを検討している方で、


大きな売上成長を目指している山形県内の中小企業者は、


チャレンジしてみてはいかがでしょうか？



なお、申請には「100億宣言」が100億企業成長ポータルに公表されている必要があります。



ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。


ご興味がある方は是非お申し込みください！



〇申請サポート相談はこちら↓


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php



〇本補助金の詳細はこちら


https://joseikin-now.jp/?p=88926



〇本補助金の申請を検討している顧客を紹介したい方はこちら↓


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/lp/salesagent.php



☆お問合せはこちら


認定経営革新等支援機関


株式会社 ナビット 助成金なう事務局


TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702


営業時間：(月～金 10:00～19:00)


e-mail：[info@joseikin-now.com](mailto:info@joseikin-now.com)