【6/1より】【山形県】最大1000万円,補助率2/3！「100億宣言企業応援事業費補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
山形県の注目補助金「100億宣言企業応援事業費補助金」の公募が開始しました！
申請期間：令和8年6月11日（木）～令和8年7月10日（金）
〇申請サポート相談はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
〇本補助金の詳細はこちら
https://joseikin-now.jp/?p=88926
〇本補助金の申請を検討している顧客を紹介したい方はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/lp/salesagent.php
本補助金は、将来の売上高100億円を目指す県内中小企業者を対象に、
設備投資・新事業創出・販路拡大等に係る経費を支援する制度です。
補助上限は最大1000万円、補助率は最大2/3です！
対象となる事業は、以下の3つです。
１.生産効率向上支援事業
設備投資等に対して、最大1000万円を補助します。
補助率：1/2
２.新事業創出支援事業
新事業創出のための研究・技術開発等に対して、最大1000万円を補助します。
補助率：2/3
３.販路拡大支援事業
国内外の展示会・商談会等への出展に対して、最大200万円を補助します。
補助率：1/2
ものづくり補助金や新事業進出補助金などを検討している方で、
大きな売上成長を目指している山形県内の中小企業者は、
チャレンジしてみてはいかがでしょうか？
なお、申請には「100億宣言」が100億企業成長ポータルに公表されている必要があります。
ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
〇申請サポート相談はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
〇本補助金の詳細はこちら
https://joseikin-now.jp/?p=88926
〇本補助金の申請を検討している顧客を紹介したい方はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/lp/salesagent.php
☆お問合せはこちら
認定経営革新等支援機関
株式会社 ナビット 助成金なう事務局
TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702
営業時間：(月～金 10:00～19:00)
e-mail：[info@joseikin-now.com](mailto:info@joseikin-now.com)