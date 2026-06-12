京都でフレンドリーラグジュアリーな町家旅館を展開する株式会社Nazuna(本社：京都府京都市、代表取締役：渡邊 龍一)は、2026年7月4日(土)～7月7日(火)の期間限定で、七夕をテーマにした体験型イベント「星を結ぶ、箱根のひととき -Hoshimusubi Candle Experience-」をNazuna 箱根 宮ノ下にて開催いたします。





本イベントでは、七夕の“願いを結ぶ文化”をテーマに、オリジナルキャンドルを制作する体験をご用意。ゲストには願いごとや大切にしたい想いを短冊に綴っていただきながら、星形のパーツや星空をイメージした装飾を加え、自分だけのキャンドルを完成させていただきます。





完成したキャンドルは滞在中の客室に飾り、箱根の静かな夜を彩る灯りとしてお楽しみいただきます。チェックアウト時にはお持ち帰りいただき、ご自宅でも旅の思い出を振り返っていただける体験となっています。





星を結ぶ、箱根のひととき





■ 箱根の静かな星空とともに過ごす七夕

七夕は、年に一度だけ織姫と彦星が天の川を渡り再会する日とされ、「願いごと」や「人と人とのつながり」を大切にする日本の季節行事です。





宮ノ下は古くから多くの旅人や文化人に愛されてきた温泉地であり、日常から少し離れて心を整えることができる場所です。また、箱根は街灯が少なく、夜には静かな空と自然を感じられる土地でもあります。





今回のイベントでは、そんな箱根の夜と七夕文化を掛け合わせ、「星を結ぶ、箱根のひととき」をテーマに企画しました。





都会の喧騒を離れた温泉地だからこそ味わえる静かな七夕。願いを込めた灯りとともに、自分自身や大切な人との時間にゆっくりと向き合うひとときをお過ごしいただけます。









■ 願いを灯すキャンドル体験

チェックイン時、ラウンジにて七夕限定のキャンドル装飾体験を実施いたします。





ゲストには「叶えたい願い」や「大切にしたい想い」をミニ短冊に記入していただきながら、事前に用意されたキャンドルへ自由に装飾を施していただきます。





装飾には、星形のパーツや星空をイメージした素材をご用意。世界にひとつだけのオリジナルキャンドルを制作いただけます。





完成したキャンドルは滞在中お部屋に飾り、旅の時間を彩る存在となります。さらに、ご自宅へ持ち帰った後も、キャンドルを見るたびに箱根で過ごした静かな夜や、大切な人と過ごした時間、七夕に込めた願いを思い返していただけるような体験を目指しています。





Nazunaでは、その土地や季節を感じる体験が、旅の記憶として日常へ持ち帰られることを大切にしています。









■ 滞在後も続く、旅の記憶

完成したキャンドルは、滞在中だけでなく、ご自宅へ戻った後も旅の記憶をつなぐ存在となります。





キャンドルを見るたびに、箱根で過ごした静かな夜や、大切な人との時間、七夕に込めた願いを思い返していただく。Nazunaは、ただ宿泊するだけではない、その土地や季節を感じる体験をこれからもお届けしてまいります。









■ イベント概要

イベント名： 星を結ぶ、箱根のひととき -Hoshimusubi Candle Experience-

期間 ： 2026年7月4日(土)～7月7日(火) ※七夕期間限定

内容 ： 七夕限定キャンドル装飾体験

ミニ短冊への願いごと記入

星形パーツや星空モチーフを用いた装飾

完成したキャンドルを客室へ設置

チェックアウト時にお持ち帰り可能

対象施設 ： Nazuna 箱根 宮ノ下









■「Nazuna 箱根 宮ノ下」概要

所在地 ： 〒250-0402 神奈川県足柄下郡箱根町木賀1013-63

電話番号 ： 0460-83-3915

客室数 ： 9室

ウェブサイト： https://www.nazuna.co/property/nazuna-hakone-miyanoshita/









■ 株式会社Nazuna

お客様との温かい交流を大切に、心地よい高級感を提供する“フレンドリーラグジュアリー”な町家旅館「Nazuna」を展開。「Nazuna 京都 二条城」「Nazuna 京都 御所」が『ミシュランガイド京都・大阪』で3パビリオンを獲得し、「Nazuna 京都 椿通」はおもてなしセレクション金賞を受賞。2025年5月には関東初進出となる「Nazuna 箱根 宮ノ下」を開業、同年秋には初めて町家以外の建物を再生した「Nazuna 京都 西本願寺」を開業。歴史ある建物と土地の魅力を活かし、心に残る滞在体験を創出しています。





代表取締役： 渡邊 龍一

本社 ： 京都府京都市下京区布屋町83-1

公式サイト： https://www.nazuna.co/

Instagram ： https://www.instagram.com/nazuna.official/





Nazuna 箱根 宮ノ下