株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンがAI検索に関するアンケート結果を公開ーAI検索で出てこない会社はもう存在しないも同然
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン（本社：北海道札幌市、代表取締役：深作浩一郎）は、生成AI・AI検索が購買行動に与える影響に関する独自アンケート調査の結果を公開しました。
▼無料ウェビナー詳細・参加申込
https://executive-marketing-japan.co.jp/aioa-wb/
調査概要
調査名：「生成AI・AI検索の影響力について」
調査期間：2025年10月31日～11月1日
調査対象：全国の22歳～59歳の男女200名（20代～50代各50名）
調査方法：freeasy.researchによるオンラインアンケート
主な調査結果
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346655/images/bodyimage1】
・65%以上が「AI回答を参考にする」と回答
・36%が生成AIの回答を「信頼できる情報」と評価
・30代男性の24%がAI回答を「信頼できる」と回答（全属性中最多）
・30代女性の12%が「信頼できる」と回答（AI推薦が口コミ効果として機能する可能性）
・40代男性の10%が「信頼できる」と回答（今後の成長が見込まれる層）
今すぐAIO対策を行うべきターゲット層
調査結果から、30代～40代の男性および30代女性をターゲットとする事業は、AIO対策の効果が出やすい属性であることが示されました。一方、20代男性・40代女性は現時点でAI回答への信頼度が低く、対策の優先度は相対的に低いと言えます。
AI検索で出てこないことのビジネスリスク
調査結果が示すのは、消費者の購買行動がすでにAI検索に移行しつつあるという事実です。Google AI OverviewやPerplexityで自社名が表示されない企業は、今後ますます顧客接点を失うリスクが高まります。
AIO Assistとは
同社が提供するAIO対策プログラム「AIO Assist」は、Google AI Overview、Perplexity、ChatGPT、Claudeの4プラットフォームに対応。代表・深作浩一郎が自ら経営する複数事業の集客手段として開発したサービスであり、業界4番手未満の企業や個人事業主でも上位表示を実現する再現性の高い施策体系を持ちます。
販売代理店を全国で募集中
同社はAIO Assistの販売代理店を全国で募集している。ノルマなし・在宅OK・未経験可。紹介トスアップだけで参加可能で、研修を通じてマーケティング・経営ノウハウも習得できます。
制度の詳細を解説する無料ウェビナーを常時開催中です。
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https://executive-marketing-japan.co.jp/aioa-wb/
【会社概要】
会社名：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
代表者：代表取締役 深作浩一郎
設立：2014年
事業内容：WEBマーケティング支援、AIO対策サービス「AIO Assist」の開発・提供
累計支援実績：2,020社以上（2026年2月プレスリリース時）
URL：https://executive-marketing-japan.co.jp/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
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調査概要
調査名：「生成AI・AI検索の影響力について」
調査期間：2025年10月31日～11月1日
調査対象：全国の22歳～59歳の男女200名（20代～50代各50名）
調査方法：freeasy.researchによるオンラインアンケート
主な調査結果
・65%以上が「AI回答を参考にする」と回答
・36%が生成AIの回答を「信頼できる情報」と評価
・30代男性の24%がAI回答を「信頼できる」と回答（全属性中最多）
・30代女性の12%が「信頼できる」と回答（AI推薦が口コミ効果として機能する可能性）
・40代男性の10%が「信頼できる」と回答（今後の成長が見込まれる層）
今すぐAIO対策を行うべきターゲット層
調査結果から、30代～40代の男性および30代女性をターゲットとする事業は、AIO対策の効果が出やすい属性であることが示されました。一方、20代男性・40代女性は現時点でAI回答への信頼度が低く、対策の優先度は相対的に低いと言えます。
AI検索で出てこないことのビジネスリスク
調査結果が示すのは、消費者の購買行動がすでにAI検索に移行しつつあるという事実です。Google AI OverviewやPerplexityで自社名が表示されない企業は、今後ますます顧客接点を失うリスクが高まります。
AIO Assistとは
同社が提供するAIO対策プログラム「AIO Assist」は、Google AI Overview、Perplexity、ChatGPT、Claudeの4プラットフォームに対応。代表・深作浩一郎が自ら経営する複数事業の集客手段として開発したサービスであり、業界4番手未満の企業や個人事業主でも上位表示を実現する再現性の高い施策体系を持ちます。
販売代理店を全国で募集中
同社はAIO Assistの販売代理店を全国で募集している。ノルマなし・在宅OK・未経験可。紹介トスアップだけで参加可能で、研修を通じてマーケティング・経営ノウハウも習得できます。
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【会社概要】
会社名：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
代表者：代表取締役 深作浩一郎
設立：2014年
事業内容：WEBマーケティング支援、AIO対策サービス「AIO Assist」の開発・提供
累計支援実績：2,020社以上（2026年2月プレスリリース時）
URL：https://executive-marketing-japan.co.jp/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
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