【PARCELLE JEWELRY あべのハルカス店（あべのハルカス近鉄本店）】5月のジュエリーとイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリーあべのハルカス店（あべのハルカス近鉄本店 ウイング館 2階）

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、日本の職人が手仕事で仕立てた一点もののジュエリーをお届けしております。

パーセル ジュエリーあべのハルカス店では、5月も季節に寄り添うジュエリーとイベントをご紹介いたします。全店舗中最大の売場面積を生かし、リング、ピアス、ペンダントからカスタムオーダーまで、幅広いラインナップをご覧いただけます。

今月は、5月の誕生石エメラルドを主役にしたEMERALD COLLECTIONに加え、5月8日(金)からPomponne Un Seul（ポンポネアンスール）オーダー会を開催いたします。



さらに、5月9日(土)・10日(日)にはSTONE marche、5月13日(水)・28日(木)には宮本陽子来店のCARAVAN、5月18日(月)・19日(火)にはTRUNK SHOWを開催。



誕生石の魅力を深めるジュエリーから、ルースとの出会い、お仕立てのご相談、真珠を主役にした特別なラインナップまで、あべのハルカス店ならではの5月をご案内いたします。

This Month’s Birthstone Jewelry

■ EMERALD COLLECTION ― 吸い込まれるような緑を、5月の装いに

5月の誕生石であるエメラルドを主役にした、EMERALD COLLECTIONをご紹介いたします。

深く、美しく、吸い込まれるようなグリーン。エメラルドは、古くから愛と繁栄を象徴する宝石として親しまれてきました。凛とした透明感と、自然の生命力を思わせる色彩は、身につけるだけで心まで瑞々しく整えてくれるような魅力を備えています。

今回のコレクションでは、Plage（プラージュ）やLuce（ルーチェ）などのリングに加え、Pomponne（ポンポネ）のピアス、バースデーペンダントなど、多彩なデザインをご用意いたしました。存在感のあるエメラルドはもちろん、さりげなく緑を添えるデザインまで、幅広い表情をご覧いただけます。

また、ルースからお選びいただくオーダーも承ります。Pomponne（ポンポネ）、Mille Gothique（ミルゴシック）をはじめ、人気デザインへのお仕立て（カスタムオーダー）もご相談ください。

「この色に惹かれる」

「この輝きを身につけたい」



そんな思いから生まれる、自分だけのエメラルドジュエリー。ご自身への一本としても、贈りものとしてもおすすめのコレクションです。

TOPIC

5月の誕生石エメラルドを、リングやピアス、ペンダントで揃えました。人気デザインでのカスタムオーダーも承ります。■ Pomponne Un Seul Order Event ― ポンポネアンスール オーダー会

5月8日(金)より、Pomponne Un Seul（ポンポネアンスール）オーダー会を開催いたします。

パーセル ジュエリーを代表するデザインのひとつであるポンポネアンスールは、取り巻きの華やかさと、宝石の個性を引き立てる奥行きある表情が魅力です。



今回のオーダー会では、4mm～8mmのセンターストーンに加え、取り巻き用のルースセットもそれぞれ7種類ご用意いたしました。

5月の誕生石エメラルドをはじめ、シラーが揺れるブルームーンストーン、幻想的な遊色をもつオパールなど、ひとつとして同じ表情のない宝石の中から、お好みの組み合わせをお選びいただけます。

さらに今回は、通常はご紹介の機会が限られるマルチカラーの取り巻きもご用意いたしました。色を重ねることで生まれる深みや余韻を、ご自身の感性で選びながら形にしていただけます。



店頭のルースはもちろん、お手持ちの宝石をお持ち込みいただいてのお仕立ても承ります。

Pomponne Un Seulは、リングに加え、ペンダントやピアスへのお仕立ても可能です。どの形に仕立てるか迷われている方にも、実際にご相談いただきながらお選びいただける機会となっております。

JEWELRY EVENTS

センターストーンと取り巻きの組み合わせを選びながら、自分だけの一本に。エメラルドやブルームーンストーン、オパールなど、多彩なルースからお好みの表情をお選びいただけます。

5月のJEWELRY EVENTSでは、5月9日(土)・10日(日)にSTONE marche、5月13日(水)・28日(木)にCARAVAN、5月18日(月)・19日(火)にTRUNK SHOWを開催いたします。



5月の誕生石であるエメラルドをはじめ、毎月新たに買い付けた多彩なルースとの出会い、お仕立てのご相談、そして通常はご紹介の機会が限られる新作や限定品まで、あべのハルカス店ならではの内容でご案内いたします。

STONE marcheでは、エメラルドの豊かな緑に重なるさまざまな色彩の宝石をご紹介し、CARAVANでは、宮本陽子が店頭に立ち、キャッツアイをはじめとする個性豊かなルースをもとにお仕立てをご提案いたします。さらにTRUNK SHOWでは、試作品や復刻デザイン、希少なルースで仕立てた限定品など、2日間のみの特別なラインナップをご覧いただけます。

【ご予約・お問い合わせ】

■ PARCELLE JEWELRY あべのハルカス店：06-6625-2065（直通）

イベント当日（特に初日）は時間帯によって混み合う場合がございます。落ち着いてご覧いただくためにも、事前のご予約をおすすめいたします。ご希望のお時間帯がございましたら、パーセル ジュエリーあべのハルカス店までお気軽にお問い合わせください。

※ イベント開催日、開催時間に変更が出る場合がございます。

※ 商品数量には限りがございます。

■ STONE marche ― 5月9日(土)・10日(日)

5月のSTONE marcheでは、初夏の気配を映すような、瑞々しい彩りの宝石をご紹介いたします。

5月の誕生石であるエメラルドは、透明感をたたえた淡いグリーンから、森の奥を思わせる深みのあるグリーンまで、幅広い色合いをご用意いたしました。ペアシェイプ、ラウンド、スクエア、カボションなど、カットの違いによっても印象が異なり、お好みに合わせてお選びいただけます。

なかでもトラピッチェエメラルドは2ピースのみのご紹介です。産出量が極めて少なく、出会える機会そのものが限られる希少石であり、星や花のようにも見える神秘的な模様が印象に残ります。

もうひとつの誕生石である翡翠もご用意いたします。日本でも古くから親しまれてきた翡翠は、内側に光をやわらかく含んだような半透明の輝きと、均一ではない色のゆらぎに魅力があります。今回ご紹介するルースは、カスタム枠へのお仕立てもご相談いただけるサイズです。

このほかにも、色とりどりの宝石を取り揃えてお待ちしております。月に一度の新たな出会いを、店頭にてご覧ください。

エメラルド、翡翠を中心に、色調やカットの異なるグリーンのルースたち。やわらかな青緑をたたえた翡翠。ジュエリーへのお仕立ても承ります。■ CARAVAN ― 5月13日(水)・28日(木) ― 宮本陽子が来店

5月のCARAVANでは、創業メンバーであり、バイヤー兼デザイナーでもある宮本陽子（@yoko_parcelle）が来店し、宝石の個性を生かしたお仕立てをご案内いたします。



今月は、光によって表情を変える宝石や、色彩・内包物・カットに特徴をもつルースを中心に、見応えのあるラインナップをご用意しました。

なかでも注目は、スター効果やキャッツアイ効果が現れる宝石たち。サファイア、スピネル、ルビー、ダイオプサイト、クリソベリル、アレキサンドライトなど、光を受けた瞬間に星や一筋の光が浮かび上がるルースを25石ご紹介いたします。

さらに、ブラジル産サンタマリアカラーのアクアマリン、ブラジル産アメシスト、ルチルクォーツ、モルガナイトのコンケイブカット、ブルージルコンなど、大きなサイズならではの存在感を楽しめるルースも揃います。アフガニスタン産のパープルダイアスポア、パライバトルマリンの原石、バイカラーのオレゴンサンストーンなど、希少性や個性を備えた宝石もご覧いただけます。

また、1.3mm～3.5mmの小さな希少石も豊富にご用意し、Mille Gothique（ミルゴシック）、Mille Chainon（ミルシェノン）、Nature（ナチュール）、Luce（ルーチェ）などへのお仕立ても承ります。ブラジル産のアレキサンドライトやパライバトルマリンも加わる、宝石そのものの魅力とお仕立ての楽しさをあわせてご覧いただける2日間です。

スターとキャッツアイを中心に、光によって表情を変えるルースが揃います。一筋の光や十字の輝きが浮かび上がる、今月のCARAVANを象徴するセレクション。宮本陽子■ TRUNK SHOW ― 5月18日(月)・19日(火)

5月のTRUNK SHOWでは、真珠を主役にしたラインナップをご紹介いたします。

リングのデザインごとに選ばれた真珠は、色味、艶、サイズがそれぞれ異なり、同じ真珠でも異なる表情をご覧いただけることが魅力です。

中でも注目はコンクパール。養殖ができず、出会える機会そのものが限られることから、「幻の真珠」とも呼ばれています。やわらかなピンクや、ほんのりとあたたかみを感じる色合いに加え、表面に現れる「火焔模様」も特徴のひとつです。角度によって表情を変える独特の景色は、コンクパールならではの見どころといえます。数に限りがございますので、気になる方はお早めにご覧ください。

このほかにも、Pinna（ピナ）やNature（ナチュール）など、真珠をあしらった多彩なデザインをご用意いたします。ダイヤモンドやカラーストーンとは異なる、真珠ならではのやわらかな存在感と奥行きを、店頭にてご覧ください。

PARCELLE JEWELRY あべのハルカス店

希少なコンクパールで仕立てたリング。真珠をあしらったナチュール、ピナなどが揃います。

大阪では３つ目の常設店として2024年2月にオープン、パーセル ジュエリー全店舗中最大の売場面積を誇っています。広々とした店舗内には、多彩な商品ラインナップが豊富に揃っており、さまざまなニーズに応えることができるため、"西の旗艦店"と期待されております。

◯ 店長：小室（@megu_parcelle(https://www.instagram.com/megu_parcelle/)）

◯ 店舗：大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店 ウイング館2階 アクセサリー売場

◯ 電話：06-6625-2065（直通）

◯ メール：info@parcelle.jp⁡⁡⁡

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_abeno/

◯ 営業時間：午前10時～午後8時

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店および POP UP SHOP でご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田琴恵 (@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja))

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0011 東京都渋谷区東2-17-9 JP-BASE 渋谷3階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

オンラインストア【PARCELLE JEWELRY ONLINE】

パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE(https://parcelle-jewelry.com/)」。ジュエリーと向き合うひとときを、時間や場所に縛られずお楽しみいただけます。

オンラインストア限定コレクションをはじめ、新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、ストアならではの特典も多数ご用意しております。



実店舗同様に、みなさまのお越しをお待ちしております。



※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。

■【オンラインストア限定】Cent Couleur ― 日本の伝統色20種をまとったリング

オンラインストアより、日本の伝統色から着想したCent Couleur（サンクルール）のご紹介です

Cent Couleur（サンクルール）は、「百の色」という名を持ち、花冠のように宝石が連なるデザインで、PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）創業当初から愛され続けてきたリングです。

今回のオンラインストア限定モデルでは、天藍色、桃紅色、孔雀青、千草色など、日本の伝統色の名を冠した全20色をご用意いたしました。空に見る青、藍染に宿る深み、花々のあわい彩りなど、色の名が持つ情景を、宝石の組み合わせによって表現しております。

アンティークジュエリーを思わせるクラシカルな趣に、和の色彩をしのばせたCent Couleur（サンクルール）。色の重なりや宝石の個性を、オンラインストアにてご覧ください。