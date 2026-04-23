エプソピア楽天市場店は、2026年4月24日(金)20:00 から楽天市場で開催される「楽天お買い物マラソン」に合わせて、瀬戸内海産100％の完全無添加バスソルト「EPSOPIA（エプソピア）」のお得なキャンペーンを実施いたします。 期間中は、「2個セット購入でもう1個プレゼント」に加え、対象商品ポイント10倍というお得な内容となっております。 ■ キャンペーン概要 【開催期間】 2026年4月24日(金) 20:00 ～ 2026年4月27日(月) 09:59 【キャンペーン内容】 実質1個分無料！「2+1」キャンペーン 対象商品を2個セットでご購入いただくと、さらにもう1個をプレゼント！合計3個をお届けします。 対象商品URL：https://item.rakuten.co.jp/happymag/2set-epsopia-600/ ※定期購入（初回）にもついてきます。 ※期間中は、対象商品ポイント10倍です。 ■ 楽天お買い物マラソンとの連動でさらにお得に！ お買い物マラソンURL：https://event.rakuten.co.jp/campaign/point-up/marathon/ ※エントリー＆ショップ買いまわりでポイント最大10倍。 ※キャンペーンはエントリーが必要です。

揺らぎやすい季節に、やさしいお風呂時間を

4月は新年度のスタートによる環境の変化や、寒暖差の激しい「春のゆらぎ」によって、心身ともに疲れが蓄積しやすい時期です。 また、目前に控えたゴールデンウィーク（GW）を存分に楽しむため、そして連休明けの「5月病」に備えるために、お風呂時間が大切です。お風呂でしっかり温まることで、質の高い睡眠をサポートします。

『エプソピア』とは？

『エプソピア』は、瀬戸内海産100％の完全無添加のバスソルト（塩化マグネシウム）です。 湯冷めしにくい温浴効果で血行を促進し、冷えやだるさを和らげ、心身をじんわり温め、めぐりをサポートします。 特殊製法により、風呂釜を傷める原因となる塩分（ナトリウム）を99.5%以上取り除いているため、追い焚きや残り湯の洗濯利用も可能です。肌への優しさと使い勝手の良さを両立した、忙しい現代人のためのバスアイテムです。

お問合せ先

本件のお問い合わせに関しては 下記にお願いいたします。 株式会社ＨａｐｐｙＡｄｗｏｒｄｓ https://item.rakuten.co.jp/happymag/2set-epsopia-600/ 027-384-8221