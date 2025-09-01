DVDFab--「StreamFab」新ドメイン「streamfab.dvdfab.org」を公開！
DVDFabはサブブランド「StreamFab」の専用ドメイン「streamfab.dvdfab.org」を公開した。今後はdvdfab.orgに掲載してきたStreamFab関連の製品情報・購入ページ・サポート情報を同サイトへ順次移し、窓口を一つにまとめる。主な移行は2025年10月中～下旬の完了を見込む。
移行後は、製品の購入、ライセンス確認、FAQやお問い合わせまでを「streamfab.dvdfab.org」で完結できる。移行期間中は従来サイトから誘導を行い、既存ユーザーの利用に支障が出ないように対応する。
あわせて、日本向けサイト「streamfab.jp」も当社の正規サイトの一つであり、安心して購入できることを改めて案内する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328485&id=bodyimage1】
変更のポイント
1. 新ドメインの運用開始：StreamFab専用サイト「streamfab.dvdfab.org」を公開。
2. コンテンツの集約：dvdfab.org内のStreamFab関連（製品ページ、ヘルプ、購入導線等）を順次移行。
3. 導線の明確化：購入・アップデート情報・サポート窓口を新ドメインに統合し、目的別にアクセスしやすく改善。
移行スケジュール（予定）
● 2025年8月～9月：主要製品ページの公開開始、案内バナー設置。
● 2025年10月中～下旬：マニュアル・FAQ・サポート関連を含む主要ページの移行完了を予定。
● 以降：細部の最適化、コンテンツ拡充を継続的に実施。
※移行期間中は、dvdfab.org上の該当ページから新ドメインへの誘導を段階的に実施します。ブックマークの更新を推奨いたします。
正規サイトについて（安心してご利用いただくために）
● StreamFab公式（新）：https://streamfab.dvdfab.org
● DVDFab公式：https://dvdfab.org
● StreamFab日本向け公式：https://streamfab.jp（当社の正規サイトの一つです。安心してご購入いただけます。）
なりすましサイトにご注意ください。URLをよくご確認のうえ、httpsで始まる公式ドメインのみをご利用ください。
ユーザー様への影響
● 購入・サポート窓口：順次「streamfab.dvdfab.org」に統合されます。
● アカウント・購入履歴：従来の方針に基づき、引き続きご確認いただけます。
● 製品利用：インストール済みの製品やライセンスは、通常通りご利用いただけます。
本件に関するお問い合わせ
製品や移行に関するご質問は、各公式サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。内容に応じて担当よりご案内いたします。
会社概要
● 商号：DVDFab／StreamFab
● 事業内容：マルチメディアソフトウェアの企画・開発・販売
● 公式サイト：https://dvdfab.org；https://streamfab.dvdfab.org；https://streamfab.jp
配信元企業：日進斗金合同会社
