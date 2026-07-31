ミュージカル「テニスの王子様」4thシーズン 全国大会 青学vs立海 前編の製作委員会は31日、音楽を担当するYu氏に関する報道を受け、同日午後5時30分開演の広島公演以降、一部の楽曲と演出を変更して上演すると発表した。

「Yu」の名前で音楽クリエーターとして活動している鈴木裕容疑者は、歌の指導中に20代女性にわいせつな行為をしたとして、警視庁新宿署が不同意性交の疑いで逮捕した。同社公式サイトによると、タレントの中川翔子さんらに楽曲提供しているという。

逮捕報道を受け、ミュージカルは公式サイトで「音楽・Yu氏に関する報道を受け、7月31日(金)17:30公演以降の公演に関しまして、サービスナンバーの一部楽曲・演出の変更をしての上演とさせていただきます」と発表。一方で、「今回の件に伴う公演チケットの払い戻しはございません」とし、「何卒ご理解ご了承くださいますようお願い申し上げます」と来場者に理解を求め「皆様にはご迷惑をおかけいたしますことを重ねてお詫びすると共に、ご理解をいただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。