Mrs. GREEN APPLE・大森元貴、熊本地震受け義援金1000万円を寄付「1日も早く皆さんの心と生活の平穏が訪れますよう」【令和8年熊本地震】
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が7月31日、熊本県で最大震度7を観測した「令和8年熊本地震」の発生を受けて、義援金1000万円を日本赤十字社を通じて寄付したと発表した。バンドの公式サイトで伝えられた。
【写真】思いは一つ！異例の大行列ができた銀座の熊本県アンテナショップ
公式サイトには「令和8年熊本地震による被災者の皆さまへの義援金について」とのお知らせが掲出され、「大森元貴は、被災者支援や被災地の復興に役立てていただくための義援金1,000万円を、日本赤十字社を通して寄付させていただきました」と報告。「一日も早く被災地の復旧・復興が進みますよう、心よりお祈り申し上げます」とつづった。
大森も自身のSNSで「微力ではありますが、1日も早く皆さんの心と生活の平穏が訪れますよう心より願っています」とコメントを寄せた。
28日に発生した「令和8年熊本地震」では熊本県を中心に甚大な被害が確認されており、芸能界でも支援の輪が広がっている。
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公式サイトには「令和8年熊本地震による被災者の皆さまへの義援金について」とのお知らせが掲出され、「大森元貴は、被災者支援や被災地の復興に役立てていただくための義援金1,000万円を、日本赤十字社を通して寄付させていただきました」と報告。「一日も早く被災地の復旧・復興が進みますよう、心よりお祈り申し上げます」とつづった。
大森も自身のSNSで「微力ではありますが、1日も早く皆さんの心と生活の平穏が訪れますよう心より願っています」とコメントを寄せた。
28日に発生した「令和8年熊本地震」では熊本県を中心に甚大な被害が確認されており、芸能界でも支援の輪が広がっている。