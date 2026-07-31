【Amazonセール】Ankerの充電器やケーブル、ポータブル蓄電池などが最大37%OFFに

Amazonでは「Fashon×夏休みタイムセール祭り」が8月2日（日）まで開催中です。今回はセール対象商品の中からAnkerをご紹介。充電器やケーブル、蓄電池にモバイルバッテリーなどがプライスダウンしています。買い替え予定の人はお見逃しなく！

雑音の程度によって、周囲のノイズを自動低減。「Soundcore P40i」

最大出力240Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」

USB-C&ライトニングケーブルの「絡まないケーブル」

スマホからMacBook Airまで急速充電できる「Nano Charger」

コンパクトでパワフルな充電器「Nano II 65W」

USB-C＆USB-Cケーブル付きの2ポート急速充電器

ケーブル一体型で荷物スッキリ。Ankerの大容量モバイルバッテリー

モバイルバッテリー・充電器・ケーブルがひとつに

モバイルバッテリーと充電器が一台に。最大65W出力でPCにも充電可能

【人気】VGP2025 金賞受賞の「Nebula Capsule 3」

ケーブルレスで充電できる「Nano Power Bank」

最大7台の機器に同時充電。ノートPCやスマホへ急速充電が可能

Appleの「探す」に対応。一度の充電で最大1年間使用できるトラッカー

USB-C×2、USB-A×2、コンセント差込口×6の電源タップ

マグネット式でワイヤレス充電対応の3-in-1充電器

USB-CやHDMIなど、5つのポートを備えた「332 USB-C ハブ」

54分で急速充電。世界最小クラスのポータブル電源・蓄電池

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ポイントアップキャンペーンが開催中

※上記の商品情報は記事公開時のものです。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ！ただいまエントリー受付中。