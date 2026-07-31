【Amazonセール】Ankerの充電器やケーブル、ポータブル蓄電池などが最大37%OFFに
Amazonでは「Fashon×夏休みタイムセール祭り」が8月2日（日）まで開催中です。今回はセール対象商品の中からAnkerをご紹介。

充電器やケーブル、蓄電池にモバイルバッテリーなどがプライスダウンしています。買い替え予定の人はお見逃しなく！

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雑音の程度によって、周囲のノイズを自動低減。「Soundcore P40i」


Soundcore

Anker Soundcore P40i ブラック | （Bluetooth 5.3） 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】

7,990円 → 5,990円（25%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



最大出力240Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」


Anker

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-Cケーブル 1.8m ミッドナイトブラック 240W| 絡まないケーブル| USB PD対応| シリコン素材採用| 結束バンド付き | Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応

1,890円 → 1,390円（26%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



USB-C&ライトニングケーブルの「絡まないケーブル」


Anker

Anker PowerLine III Flow USB-C & ライトニングケーブル 0.9m ミッドナイトブラック MFi認証| 絡まないケーブル| USB PD対応| シリコン素材採用| iPhone 14/13各種対応 | MFi認証 Anker絡まないケーブル USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 各種対応

2,409円 → 1,590円（34%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



スマホからMacBook Airまで急速充電できる「Nano Charger」


Anker

Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) ブラック | 充電器 / 70W / Type-C 【PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】 iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン

5,990円 → 3,990円（33%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



コンパクトでパワフルな充電器「Nano II 65W」


Anker

Anker Nano II 65W | 65W 充電器 USB-C PD【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android

4,490円 → 3,090円（31%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



USB-C＆USB-Cケーブル付きの2ポート急速充電器


Anker

Anker Charger (20W, 2-Port) with USB-C ＆ USB-C ケーブル ホワイト | 充電器 20W USB-C＆USB-Cケーブル付属 2ポート【PSE技術基準適合/USB PD対応/PowerIQ搭載/コンパクトサイズ】 Android スマートフォン iPad その他 各種機器対応

1,690円 → 1,290円（24%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ケーブル一体型で荷物スッキリ。Ankerの大容量モバイルバッテリー


Anker

Anker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル) ブラック | モバイルバッテリー 大容量/PD対応/PSE技術基準適合/機内持ち込み可/ 165W出力/ 一体型ケーブル MacBook Windows PC iPad Pro iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy Android対応

14,990円 → 10,490円（30%オフ）

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モバイルバッテリー・充電器・ケーブルがひとつに


Anker

Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) ブラック | 10K 30W出力モバイルバッテリー搭載 30W出力USB充電器 / LEDディスプレイ搭載/ケーブル一体型/コンセント一体型/折りたたみ式プラグ 1台3役 / iPhone 17 / 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応

7,990円 → 5,990円（25%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



モバイルバッテリーと充電器が一台に。最大65W出力でPCにも充電可能


Anker

Anker Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion) | (9600mAh 65W出力モバイルバッテリー搭載 USB充電器)【Power Delivery対応/PSE技術基準適合/機内持ち込み可】PC充電に対応 iPhone MacBook Android その他機器対応

14,990円 → 10,990円（27%オフ）

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【人気】VGP2025 金賞受賞の「Nebula Capsule 3」


NEBULA

Anker Nebula Capsule 3 【小型モバイルプロジェクター 】 | 家庭用 Google TV搭載 フルHD 200ANSI ルーメン 最大120インチ 8Wスピーカー 自動障害物回避 垂直・水平台形補正 フォーカス調整 スクリーンフィット ネビュラ カプセル3

69,990円 → 55,990円（20%オフ）

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ケーブルレスで充電できる「Nano Power Bank」


Anker

Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) ブラック | モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 コンパクト【PowerIQ搭載/USB-C一体型】 iPhone 17 / 16 / 15 シリーズ/Switch 2対応

3,490円 → 2,890円（17%オフ）

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最大7台の機器に同時充電。ノートPCやスマホへ急速充電が可能


Anker

Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-Cケーブル) ブラック | USBタップ 電源タップ【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android

9,990円 → 8,990円（10%オフ）

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Appleの「探す」に対応。一度の充電で最大1年間使用できるトラッカー


Eufy (ユーフィ)

Anker Eufy SmartTrack Card E30 充電式紛失防止トラッカー アップグレード版| 充電対応| Appleの「探す」に対応| 置き忘れ防止| スマホが見つかる | (充電式紛失防止トラッカー) 【充電対応/Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) / 紛失防止タグ/スマートタグ/スマートトラッカー/探し物/スマホが見つかる/置き忘れ防止/忘れ物防止/スマホ鳴らす】

4,990円 → 3,340円（33%オフ）

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USB-C×2、USB-A×2、コンセント差込口×6の電源タップ


Anker

Anker USB Power Strip (10-in-1, 20W) | 電源タップ USB付き 6個口 延長コード

2,990円 → 2,540円（15%オフ）

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マグネット式でワイヤレス充電対応の3-in-1充電器


Anker

Anker MagGo Wireless Charging Station (Foldable 3-in-1) ブラック | Qi2対応 マグネット式 3-in-1 ワイヤレス充電ステーション/ワイヤレス出力/Apple Watchホルダー付 iPhone MagSafe対応 iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max / 16 / 15

14,990円 → 10,990円（27%オフ）

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USB-CやHDMIなど、5つのポートを備えた「332 USB-C ハブ」


Anker

Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) 100W USB PD対応| 4K HDMIポート| 5Gbps 高速データ転送| USB-C/USB-Aポート搭載 | 【MacBook/Windows専用】100W PD対応 4K@30Hz HDMI 5Gbps USB-C/USB-A ※スマホ・iPad非対応　簡単接続

2,990円 → 2,540円（15%オフ）

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54分で急速充電。世界最小クラスのポータブル電源・蓄電池


Anker

Anker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station ダークグレー 世界最小クラス 世界最速の急速充電54分 大容量 ポータブル電源1024Wh 高出力AC 1550W 長寿命10年 静音設計 リン酸鉄 コンパクト パススルー アプリ操作簡単 キャンプ 防災 停電対策 車中泊 1000Wh容量帯 アンカー

99,990円 → 62,990円（37%オフ）

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その他のおすすめ商品


Apple(アップル)

Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

42,800円 → 36,800円（14%オフ）

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Apple(アップル)

Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー

177,800円 → 139,800円（21%オフ）

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Apple(アップル)

Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 42mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応

71,800円 → 63,800円（11%オフ）

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Apple(アップル)

Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 46mmローズゴールドアルミニウムケースとライトブラッシュスポーツバンド - S/M、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応

76,800円 → 67,800円（12%オフ）

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