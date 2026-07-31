「鶏肉もカリカリです」旨み油とバター醤油の香りがたまらないガーリックライス
料理研究家コウケンテツの公式YouTubeチャンネル「Koh Kentetsu Kitchen」が、「バター醤油と青じそのチキンガーリックライス！鶏肉の旨みが全部ご飯に移る #コウケンテツ #料理 #チキン」と題した動画を公開しました。鶏もも肉を焼いて出た旨みたっぷりの油を使い、食欲をそそるガーリックライスに仕上げるレシピを紹介しています。
動画の冒頭で「スタミナ満点！お手軽にできます」と紹介されたこのメニュー。にんにくは半分を薄切りに、残りをみじん切りにして使用します。鶏もも肉は火の通りを良くするために切り込みを入れ、塩と粗びき黒こしょうで下味をつけておきます。
フライパンで鶏もも肉を皮目から焼く工程では、「触らずに焼いていってください」とアドバイス。蓋を少しずらしてのせることで、油はねを抑えつつこんがりと焼き上げます。鶏肉を裏返した後は、フライパンの空いているスペースで薄切りにんにくを焼き、カリカリのガーリックチップを作って取り出します。
鶏肉を取り出したフライパンには、鶏から出た旨み油が残っています。そこにみじん切りにしたにんにくを入れて香りを立たせ、温かいごはん、しょうゆ、バターを加えて炒め合わせればガーリックライスの完成です。お皿に盛り付け、カリカリに焼いた鶏肉、青じそのみじん切り、ガーリックチップ、黒こしょうをトッピング。実食では、一口食べて「うまい！」と絶賛する姿が収められています。
フライパン一つで鶏の旨みを余すことなく堪能できる一品。ガッツリ食べたい日のランチや夕食に、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・にんにく 大1かけ
・鶏もも肉 250～300g
・塩 小さじ1/3
・粗びき黒こしょう 適宜
・温かいごはん 400g
・しょうゆ 大さじ1～1・1/2
・バター 10g
・青じそのみじん切り 2～3枚分
・粗びき黒こしょう（トッピング用） 適宜
［作り方］
1. にんにくの半分は薄切りに、残りはみじん切りにする。
2. 鶏もも肉に切り込みを入れ、塩と粗びき黒こしょうで下味をつける。
3. フライパンに油（分量外）をひき、鶏もも肉を皮目から入れる。触らずに、少し隙間を空けて蓋をし、こんがりと焼く。
4. 鶏肉に焼き色がついたら裏返し、フライパンの油がある部分に薄切りのにんにくを加える。にんにくがこんがりと焼けたら取り出し、鶏肉もカリカリになったら取り出す。
5. 鶏の旨みが出たフライパンの油にみじん切りのにんにくを入れ、香りが立つまで炒める。
6. 温かいごはんを加え、しょうゆ、バターを入れて炒め合わせる。
7. 器にガーリックライスを盛り、焼いた鶏もも肉をのせる。青じそのみじん切り、4のガーリックチップ、粗びき黒こしょうを散らして完成。
動画の冒頭で「スタミナ満点！お手軽にできます」と紹介されたこのメニュー。にんにくは半分を薄切りに、残りをみじん切りにして使用します。鶏もも肉は火の通りを良くするために切り込みを入れ、塩と粗びき黒こしょうで下味をつけておきます。
フライパンで鶏もも肉を皮目から焼く工程では、「触らずに焼いていってください」とアドバイス。蓋を少しずらしてのせることで、油はねを抑えつつこんがりと焼き上げます。鶏肉を裏返した後は、フライパンの空いているスペースで薄切りにんにくを焼き、カリカリのガーリックチップを作って取り出します。
鶏肉を取り出したフライパンには、鶏から出た旨み油が残っています。そこにみじん切りにしたにんにくを入れて香りを立たせ、温かいごはん、しょうゆ、バターを加えて炒め合わせればガーリックライスの完成です。お皿に盛り付け、カリカリに焼いた鶏肉、青じそのみじん切り、ガーリックチップ、黒こしょうをトッピング。実食では、一口食べて「うまい！」と絶賛する姿が収められています。
フライパン一つで鶏の旨みを余すことなく堪能できる一品。ガッツリ食べたい日のランチや夕食に、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・にんにく 大1かけ
・鶏もも肉 250～300g
・塩 小さじ1/3
・粗びき黒こしょう 適宜
・温かいごはん 400g
・しょうゆ 大さじ1～1・1/2
・バター 10g
・青じそのみじん切り 2～3枚分
・粗びき黒こしょう（トッピング用） 適宜
［作り方］
1. にんにくの半分は薄切りに、残りはみじん切りにする。
2. 鶏もも肉に切り込みを入れ、塩と粗びき黒こしょうで下味をつける。
3. フライパンに油（分量外）をひき、鶏もも肉を皮目から入れる。触らずに、少し隙間を空けて蓋をし、こんがりと焼く。
4. 鶏肉に焼き色がついたら裏返し、フライパンの油がある部分に薄切りのにんにくを加える。にんにくがこんがりと焼けたら取り出し、鶏肉もカリカリになったら取り出す。
5. 鶏の旨みが出たフライパンの油にみじん切りのにんにくを入れ、香りが立つまで炒める。
6. 温かいごはんを加え、しょうゆ、バターを入れて炒め合わせる。
7. 器にガーリックライスを盛り、焼いた鶏もも肉をのせる。青じそのみじん切り、4のガーリックチップ、粗びき黒こしょうを散らして完成。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
コウケンテツと申します。 大阪府出身、お料理のお仕事しております。 日本・アジア・ヨーロッパ各地でいろんなもの食べさせてもらったりもしております。 一男二女の父もさせてもらっております。 ぬるっとゆるっとYouTubeやっていきますー！ 料理や企画のリクエストも受け付けておりますので、コメントお待ちしております！ ぜひチャンネル登録をお願いします！ ◆Instagram https://www.instagram.com/kohkentetsu/ ◆X https://twitter.com/kohkentetsu14 ◆Facebook https://www.facebook.com/kohkentetsuofficial/ ◆Contact info@kohkentetsu.com ◆Planning & Direction 江藤 一也 kaz.eto ( https://www.instagram.com/etooo.kazuya）
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