24時間営業のフィットネスジム「エニタイムフィットネス」を運営するFast Fitness Japan（ファストフィットネスジャパン、本社・東京都新宿区）は7月30日、令和8年熊本地震の影響で断水、停電が続く地域の住民と支援者を対象に、熊本県内12店舗のシャワーとトイレを無料開放すると発表しました。



【写真】シャワー、トイレ無料開放 実施店舗

同社は「このたびの令和8年熊本地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます」と伝えた上で、「24時間ジム・エニタイムフィットネスでは、本日から当座の期間、被災地区での断水・停電によりお困りの皆さまに向けて、会員・非会員を問わず、被災地区のエニタイムフィットネス店舗のシャワー・トイレを開放いたします」と発表しました。対象者は「断水・停電となっている被災地区にお住まいの方、またその支援者の方」で、「エニタイムフィットネスの会員様以外でも無料でご利用いただけます」（同社）。



利用できる設備は、店内にあるシャワーブースとトイレ。「タオルやシャンプー、ボディソープ類のご用意・貸出はありませんのでご持参ください。シャワールーム備え付けのドライヤーはご自由にお使いいただけます」（同社）



実施店舗は熊本東町、熊本ムサシプラザ、長嶺南、合志、有明プラザ、玉名、熊本二本木、サンリー菊陽、熊本黒髪、大津、新大江、九品寺。



利用時間は午前10時から午後7時まで（スタッフ滞在時間内）。最終受付は午後6時30分。



利用にあたっては本人確認が必要で、「スタッフ受付にて断水・停電地域にお住まいであることをお伝えください。ご本人様確認のため、身分証明書（運転免許証・マイナンバーカード等）のご提示をお願いします」（同社）。



同社では会員に向け、「本実施に伴い館内の混雑等で会員の皆様にはご不便をおかけする場合がございます」と断った上で、「緊急支援活動として、会員の皆様のご理解とご協力に心より感謝申し上げます」と理解を求めています。



なお、実施店舗や利用内容などに変更がある場合は、同社公式サイトや公式Xで案内されます。



ジムの会員、非会員を問わず利用できることから、ネット上では「エニタイムさん素晴らしすぎる」「これはありがたい」「暑いからシャワーが使えるのはうれしい」「いい取り組み」「最高か！」「エニタイムのこういうところ本当に好き」など、称賛の声が上がっています。