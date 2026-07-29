アレクサンダー・スカルスガルド×ハリー・メリング『ピリオン』日本公開決定！世界一過激でピュアな恋

2025年カンヌ国際映画祭「ある視点」部門で脚本賞とパルムドッグ賞（マット・モーメント賞）の2冠に輝き、世界中で高い評価を獲得した映画『Pillion（原題）』が、邦題『ピリオン』として12月4日（金）よりTOHOシネマズ シャンテ、シネマート新宿、ヒューマントラストシネマ渋谷ほかにて全国公開されることが決定した。あわせて日本版ポスタービジュアル、特報映像、場面写真が一挙解禁となった。

カンヌを熱狂させた話題作『ピリオン』12月4日日本公開決定！

タイトルになっている「ピリオン（Pillion）」とは、英語で「バイクの後部座席」を意味する言葉。本作はロンドンを舞台に、内気な青年コリンと、圧倒的な存在感を放つバイカー・レイとの出会いから始まる物語だ。一見すると過激なBDSMカルチャーを背景に持ちながらも、誰かに愛されたいという普遍的で切実な願いを、ユーモアと優しさに満ちたまなざしで映し出す珠玉のラブストーリーに仕上がっている。

主演を務めるのは、『ハリー・ポッター』シリーズのダドリー･ダーズリー役で知られるハリー・メリングと海外ドラマ『トゥルーブラッド』や『メディア王 〜華麗なる一族〜』などでおなじみのアレクサンダー・スカルスガルド。実力派の二人が待望の初共演を果たした。

世界中の批評家が絶賛！A24配給でスマッシュヒットを記録

本作は、英国の新鋭ハリー・ライトン監督による長編デビュー作。カンヌ国際映画祭でのプレミア上映時には熱狂的な7分間におよぶスタンディングオベーションを受け、「今年最も驚かされたデビュー作」「大胆でありながら驚くほど繊細」と各国の批評家から絶賛を浴びた。

さらに英国インディペンデント映画賞では最多10部門にノミネートされ、作品賞を含む4部門を受賞。同じく英国出身のエドガー・ライト監督（『ベイビー・ドライバー』）も「これまで観た中で最も優れたロマンスの一本。二人のことがずっと忘れられない」と絶賛のコメントを寄せている。

ハリーとアレクサンダーが見せる圧倒的なケミストリーも高く評価され、気鋭の映画会社A24が配給権を獲得したことも大きな話題となった。全米公開ではスマッシュヒットを記録し、Rotten Tomatoesが選ぶ「2025年ベスト・ロマンス映画」にも選出されるなど、2020年代を代表する新たなラブストーリーとして世界中で支持を集めている。

「世界一過激で、世界一ピュアな恋」衝撃のポスター＆特報映像が解禁

解禁された日本版ポスターは、人気アートディレクターの石井勇一がデザインを担当。ビビッドなオレンジを背景に、レザーのバイクスーツに身を包み圧倒的な自信とセクシーな魅力を放つレイと、彼に髪を強く掴まれながら足元へおずおずと身を預けるコリンの対照的な姿が印象的な仕上がりだ。「世界一過激で、世界一ピュアな恋」というキャッチコピーが、二人のドラマチックな関係性を予感させる。

同時解禁された特報映像の冒頭では、コリンが乗る車をレイのバイクが追い越していく、互いにまだ気づいていない一瞬のすれ違いが捉えられている。続いて、クリスマスムードに包まれたパブで「バイカーと付き合ったことがある？」と尋ねられ、「まさか」とそっけなく返すコリン。しかしその視線の先には、店内でひときわ異彩を放つレイの姿があった。

自分から声をかけることのできない奥手なコリンだったが、直後に思いもよらない展開が訪れる。突如視界に現れたレイが、コリンの想いを見透かすような熱い眼差しで見つめ返すのだ。危うい色気を纏うレイと内気なコリン--正反対の二人が紡ぐ恋の行方に期待が高まる映像となっている。

映画『ピリオン』は12月4日（金）よりTOHOシネマズ シャンテ、シネマート新宿、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開。（海外ドラマNAVI）

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