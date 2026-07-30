34歳美人アナ、ノースリーブ姿にネット騒然「絶世の美女」「品格があって素敵」「たまらん」
フリーアナウンサーの上野愛奈が30日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】34歳美人アナ、抜群プロポーション際立つ衣装姿の数々 全身ショットも（6枚）
1991年8月16日生まれで、熊本県出身の上野。大学卒業後、アナウンサーとしてTBSニュースバードに所属。現在はフリーアナウンサーとして『報道ライブ インサイドOUT』（BS11）などの番組に出演している。
SNSでは自身の近影を度々公開しており、今回は3パターンのノースリーブ衣装姿を披露。抜群のスタイルはもちろんのこと、優しい表情も印象的だ。ファンからは「絶世の美女」「品格があり素敵」などの声が集まっている。
引用：「上野愛奈」Instagram（@ueno_aina_816）
【写真】34歳美人アナ、抜群プロポーション際立つ衣装姿の数々 全身ショットも（6枚）
1991年8月16日生まれで、熊本県出身の上野。大学卒業後、アナウンサーとしてTBSニュースバードに所属。現在はフリーアナウンサーとして『報道ライブ インサイドOUT』（BS11）などの番組に出演している。
SNSでは自身の近影を度々公開しており、今回は3パターンのノースリーブ衣装姿を披露。抜群のスタイルはもちろんのこと、優しい表情も印象的だ。ファンからは「絶世の美女」「品格があり素敵」などの声が集まっている。
引用：「上野愛奈」Instagram（@ueno_aina_816）