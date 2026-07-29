中国出身のピン芸人、勉強出来すぎて付けられた衝撃の“あだ名” 上田晋也「こういう番組で吠えてる場合じゃないって」
中国出身で東京大学大学院修了という経歴のピン芸人・いぜん（28）が29日、日本テレビ系『上田と女が吠える夜』2時間SP（後8：00）内「夏休みを勉強に捧げた女VS遊び倒した女」ブロックに出演。勉強出来すぎて付けられた衝撃の“あだ名”を明かした。
【写真】う…嘘だろ…研究者としての一面を披露したピン芸人・いぜん
番組冒頭、いぜんは「科挙の国から来た女だから勉強では負けたくねぇよ」と宣戦布告。MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「子どもの頃から勉強好き？」と聞かれると「好きというか得意な方」とさらっと答え、「高校入試は北京で受けたんですけど、国語と物理はほぼ満点で、北京市で1位」「受験者10万人くらいいましたけど」と衝撃の告白。
続けて「だから中学校のころのあだ名は、学習の『学』に覇王の『覇』で“学覇”と呼ばれていました」とカミングアウト。共演者から「聞いたことない言葉」と驚かれ、上田からは「君、こういう番組で吠えてる場合じゃないって」とツッコまれていた。
【写真】う…嘘だろ…研究者としての一面を披露したピン芸人・いぜん
番組冒頭、いぜんは「科挙の国から来た女だから勉強では負けたくねぇよ」と宣戦布告。MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「子どもの頃から勉強好き？」と聞かれると「好きというか得意な方」とさらっと答え、「高校入試は北京で受けたんですけど、国語と物理はほぼ満点で、北京市で1位」「受験者10万人くらいいましたけど」と衝撃の告白。
続けて「だから中学校のころのあだ名は、学習の『学』に覇王の『覇』で“学覇”と呼ばれていました」とカミングアウト。共演者から「聞いたことない言葉」と驚かれ、上田からは「君、こういう番組で吠えてる場合じゃないって」とツッコまれていた。