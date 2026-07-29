松のや“ママ応援企画”を謝罪「配慮が足りず、申し訳ありません」
とんかつ専門店「松のや」が29日、公式Xを更新。「ママ応援企画」について、配慮が足りなかったとして謝罪した。
【画像】松のや“ママ応援企画”実際の投稿
Xでは「お子さまが夏休み中だと、ママはご飯の準備などが大変だと思うのでは考えました！！！松のやママ応援企画お子さまワンコインクーポンを発動します。このクーポンは15歳以下のお子様とお母さんが使えます！期間は本日15時から9/2（水）15時までですので夏休み中はお子さまと一緒にぜひ松のやをご利用ください。ちなみにパパ応援企画も考え中です。お楽しみに！！」と実際のクーポンとともに紹介。
その後「【ママ企画のことに関しまして】ママ応援企画についてですが、皆さまのコメントを読んで、「たしかにその通りだな」と感じました。配慮が足りず、申し訳ありません。この価格でご提供できる数には限りがあるため、実施期間は短くなってしまうかもしれませんが、皆さまにご利用いただけるよう、現在社内で調整しています。明日には方向性をお伝えできるよう進めますので、もう少しだけお待ちいただけるとうれしいです」と呼びかけている。
【画像】松のや“ママ応援企画”実際の投稿
Xでは「お子さまが夏休み中だと、ママはご飯の準備などが大変だと思うのでは考えました！！！松のやママ応援企画お子さまワンコインクーポンを発動します。このクーポンは15歳以下のお子様とお母さんが使えます！期間は本日15時から9/2（水）15時までですので夏休み中はお子さまと一緒にぜひ松のやをご利用ください。ちなみにパパ応援企画も考え中です。お楽しみに！！」と実際のクーポンとともに紹介。