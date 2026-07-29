離婚から30年…リチャード・ギア＆シンディ・クロフォードの子どもたちがドラマで共演→レッドカーペットで2ショット
90年代に電撃結婚して注目を集めたリチャード・ギアとシンディ・クロフォード。それからおよそ35年を経て、それぞれ別のパートナーとの間にもうけた子どもたちが、このたび新作ドラマで共演を果たした。プレミアイベントでは、レッドカーペットで刺激的な2ショットを披露した。
【写真】レッドカーペットでほほ笑み合うカイア・ガーバー＆ホーマー・ギア
現地時間7月27日、『Glee／グリー』や『アメリカン・ホラー・ストーリー』などで知られるテレビ界の名プロデューサー、ライアン・マーフィーの新作ドラマ『いくつもの鋭い破片（原題：The Shards）』のプレミアが行われ、キャストのカイア・ガーバーとホーマー・ギアがレッドカーペットに登場。ゴールドのドレスに身を包んだカイアと黒いスーツ姿のホーマーが、親しそうに見つめ合う姿がキャッチされた。
DailyMailによると、元祖スーパーモデルとして知られるカイアの母シンディと、ホーマーの父リチャードは、1980年代の終わりに伝説の写真家ハーブ・リッツのパーティーで知り合い、交際に発展。リチャードがジュリア・ロバーツと共演した映画『プリティ・ウーマン』公開翌年の1991年、シンディもモデルとして人気上昇中だった時期に、二人はラスベガスで結婚。結婚指輪はアルミホイルで作ったものだったという。
それぞれがスターダムの絶頂期にあり、15歳の年の差も注目を集めたが、二人は1995年に離婚。その後シンディは実業家のランディ・ガーバーと再婚し、現在24歳のカイアと27歳のプレスリーをもうけた。結婚28年を迎えた現在も、おしどり夫婦として知られている。
一方リチャードは、元ボンドガールのキャリー・ローウェルと2002年に再婚し、ホーマーを授かった後、2016年に離婚。その後、スペイン出身の慈善活動家アレハンドラ・シルヴァと結婚し、二人の息子が誕生している。
なお、二人が共演する『いくつもの鋭い破片』は、『アメリカン・サイコ』の原作者として知られるブレット・イーストン・エリスの同名スリラー小説を原作とし、1980年代のロサンゼルスを舞台に、裕福なティーンエイジャーたちを襲う連続殺人事件を描く。共演者にはイグビー・リグニー、ウェス・ベントリー、エヴァン・レイチェル・ウッドらが名を連ねる。この日開催されたアフターパーティーには、カイアの母シンディとホーマーの母キャリーも出席していたという。
【写真】レッドカーペットでほほ笑み合うカイア・ガーバー＆ホーマー・ギア
現地時間7月27日、『Glee／グリー』や『アメリカン・ホラー・ストーリー』などで知られるテレビ界の名プロデューサー、ライアン・マーフィーの新作ドラマ『いくつもの鋭い破片（原題：The Shards）』のプレミアが行われ、キャストのカイア・ガーバーとホーマー・ギアがレッドカーペットに登場。ゴールドのドレスに身を包んだカイアと黒いスーツ姿のホーマーが、親しそうに見つめ合う姿がキャッチされた。
それぞれがスターダムの絶頂期にあり、15歳の年の差も注目を集めたが、二人は1995年に離婚。その後シンディは実業家のランディ・ガーバーと再婚し、現在24歳のカイアと27歳のプレスリーをもうけた。結婚28年を迎えた現在も、おしどり夫婦として知られている。
一方リチャードは、元ボンドガールのキャリー・ローウェルと2002年に再婚し、ホーマーを授かった後、2016年に離婚。その後、スペイン出身の慈善活動家アレハンドラ・シルヴァと結婚し、二人の息子が誕生している。
なお、二人が共演する『いくつもの鋭い破片』は、『アメリカン・サイコ』の原作者として知られるブレット・イーストン・エリスの同名スリラー小説を原作とし、1980年代のロサンゼルスを舞台に、裕福なティーンエイジャーたちを襲う連続殺人事件を描く。共演者にはイグビー・リグニー、ウェス・ベントリー、エヴァン・レイチェル・ウッドらが名を連ねる。この日開催されたアフターパーティーには、カイアの母シンディとホーマーの母キャリーも出席していたという。