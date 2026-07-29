7月17日からPrime Videoで世界配信が始まったドラマ『犯罪者』で主演を務める俳優・斎藤工（44）。ミステリアスでクールなイメージが強いが、プライベートでは周囲も驚くほどのお茶目な一面を持っているという。

芸能関係者が明かす。

「斎藤さんは普段から子どものようないたずらや冗談が大好き。飲み会でもジョークを交えながら周囲を笑わせるムードメーカーなんです。

過去に主演映画『昼顔』（’17年）の舞台挨拶では、共演した上戸彩さん（40）にハンカチを渡すときに『さっき、それでおしりを拭いたかも』と下ネタを飛ばし、会場を賑わせていたこともありましたね」

そんな斎藤が最近、酒席で“鉄板ネタ”として披露しているのが、俳優・大泉洋（53）との意外なエピソードだという。

「斎藤さんは1年ほど前から飼い始めた愛犬を毎朝散歩させているそうですが、その散歩コースに大泉さんの自宅周辺が含まれているそうなんです。ところが、その愛犬がなぜか毎回、大泉さんの家の前でウンチをするらしくて（笑）。

もちろん、きちんと後始末はしているそうですが、そのたびに斎藤さんは大泉さんへ『今日もまたうちのコが洋さんの家の前でしました』とわざわざ報告していのだそうです」（前出・芸能関係者）

突然届く愛犬の“排泄報告”にも、大泉は苦笑しながら応じているという。

「そのやり取りを斎藤さん自身も面白がっていて、飲みの席でこの話を“持ちネタ”としてよく披露して、周囲を笑わせているそうです。斎藤さんらしいユーモアですよね」（前出・芸能関係者）

2人は昨年からサントリーのレモンサワー「ザ・ピール」のCMで共演し、息の合った掛け合いが話題となっている。また、カメラが趣味である斎藤のInstagramにも今年4月に大泉のモノクロショットが投稿されるなど、公私にわたって良好な関係を築いている様子がうかがえる。

「大泉さん自身、人を笑わせることが大好きな方ですからね。一見すれば斎藤さんのイタズラとも思えなくもない行為も、笑い話として受け止められてしまうのでしょうね」（前出・芸能関係者）

セクシーな雰囲気を漂わせる斎藤と、ユーモアあふれる大泉。一見、対照的にも見える二人だが、その交流を繋いでいたのはまさかの愛犬の“下ネタ報告”だった。