「完全アウトの工程だらけ」菓子メーカーの製造工程動画に物議。「一部だけ見て騒ぐのどうかと」「冷や汗止まらん」
甘信堂製菓の公式Instagramアカウントは7月27日、投稿を更新。「完全アウトの工程だらけ」「一部だけ見て騒ぐのどうかと思う」と製造工程動画にさまざまな意見が寄せられていることを受け、声明を発表しました。
【動画】物議を呼んだ製造工程動画
同アカウントでは、主にあめ菓子の製造工程動画をたびたび投稿。稼働中のプレス機や回転する機械に従業員が手を入れて作業する様子がX（旧Twitter）で拡散され、物議を醸しています。
拡散されている動画には「流石に危なすぎる」「冷や汗止まらん」「完全アウトの工程だらけ」「動いてる機械に手を入れてるの怖すぎる…」「あの…大事故が発生する前に危険な工程の見直しをどうか…」といった声が寄せられました。一方、「一部だけ見て騒ぐのどうかと思う」「潰し切りじゃなくて隙間空いてるからむしろ安全性は高いような気も」「完全に手を挟むようなプレスじゃないからなにが怖いのかわからないな」など一部からは擁護する声も上がっています。
(文:堀井 ユウ)
【動画】物議を呼んだ製造工程動画
「不安を与えてしまったことを重く受け止めております」同アカウントは「Xでの弊社製造工程動画につきまして」と題した声明を発表。製造工程については「安全面、衛生面に配慮したうえで実施しておりますが、動画の内容により不安を与えてしまったことを重く受け止めております」とし「現在、改めて社内で製造工程および安全管理体制の見直し、確認を行っております」と明かしています。そして「今後も皆様に美味しさと笑顔をお届けできるよう、社員一同努めてまいります」とつづりました。
拡散されている動画には「流石に危なすぎる」「冷や汗止まらん」「完全アウトの工程だらけ」「動いてる機械に手を入れてるの怖すぎる…」「あの…大事故が発生する前に危険な工程の見直しをどうか…」といった声が寄せられました。一方、「一部だけ見て騒ぐのどうかと思う」「潰し切りじゃなくて隙間空いてるからむしろ安全性は高いような気も」「完全に手を挟むようなプレスじゃないからなにが怖いのかわからないな」など一部からは擁護する声も上がっています。
動画は削除されず拡散されている動画の1つが、4月7日に投稿された「三ヶ日の里山はちみつみかん」の製造工程です。記事執筆時点の7月28日現在、動画は削除されておらず「安全面、衛生面に配慮したうえで実施」しているという認識は崩していません。今後の動向にも注目が集まります。
(文:堀井 ユウ)