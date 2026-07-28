なにわ男子のドキュメンタリー番組『natural 2 なにわ男子 新たなるVoyAGE』、Prime Videoにて10.22世界独占配信
なにわ男子のドームライブまでの道のりとドームライブからの道のりに迫ったドキュメンタリー番組『natural 2 なにわ男子 新たなるVoyAGE』（全8エピソード）が、10月22日よりPrime Videoにて世界独占配信。さらに、デビュー以降のアリーナツアーライブ映像4作品も配信が決定した。
【写真】なにわ男子・道枝駿佑、ヴァレンティノを華麗に着こなし
2018年グループ結成からデビューまでの約1100日間を追った前作『なにわ男子 デビューまで1100日の キセキ natural』では、関西ジュニアとして共に切磋琢磨してきた仲間たちがデビューしていく姿に悔しい気持ちを抱えながら、必死に前を向いて歩み続けてきた7人のリアルな姿、そして、2021年7月28日ついに掴み取ったCDデビュー決定の瞬間、さらには記念すべきデビュー日の彼らに密着。彼らの活動の軌跡を映し出した。
あれから5年、今作『natural 2 なにわ男子 新たなるVoyAGE』で描くのは、メンバー念願の単独ドーム公演を果たすまでの山あり谷ありの日々【ドームライブまでの道のり】と、メンバー7人それぞれが、発見と挑戦の旅へ出る【ドームライブからの道のり】。そこで語られた想いとは。西畑大吾は「『natural』でありのままのなにわ男子を感じ取っていただけると思います」とコメントを寄せた。
さらに、デビュー以降のアリーナツアーライブ映像4作品も10月15日よりPrime Videoで配信決定。なにわ男子の「Love」をたっぷり詰め込んだ2022年のデビューツアー「なにわ男子 Debut Tour 2022 1st Love」から、憧れのサークルフライングなどダイナミックな演出にも挑戦し、旅と冒険をテーマにした2025年のライブツアー「なにわ男子 LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE’」までのライブ映像4作品が配信される。
『natural 2 なにわ男子 新たなるVoyAGE』（全8エピソード）は10月22日よりPrime Videoにて独占配信。
『なにわ男子 5th Anniversary LIVE COLLECTION』（全4エピソード）は10月15日よりPrime Videoにて独占配信。
※西畑大吾のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■西畑大吾
なにわ男子の「natural」が5年ぶりに帰ってきます！！！！！！！
前回はCDデビューするまでのなにわ男子を。今回はCDデビュー5周年イヤーに入り、初の単独ドーム公演を間近に控えるなにわ男子、そして、その単独ドーム公演を終えて次なるなにわ男子を。メンバーそれぞれで企画したソロのロケもございます。「natural」でありのままのなにわ男子を感じ取っていただけると思います。
そして、2022年から2025年に行ったアリーナツアーライブ4作品の映像がPrime Videoで配信決定いたしました。そちらも合わせてご覧ください。
「natural 2 なにわ男子 新たなるVoyAGE」どうぞ、ご期待ください！！！！！！！
【写真】なにわ男子・道枝駿佑、ヴァレンティノを華麗に着こなし
2018年グループ結成からデビューまでの約1100日間を追った前作『なにわ男子 デビューまで1100日の キセキ natural』では、関西ジュニアとして共に切磋琢磨してきた仲間たちがデビューしていく姿に悔しい気持ちを抱えながら、必死に前を向いて歩み続けてきた7人のリアルな姿、そして、2021年7月28日ついに掴み取ったCDデビュー決定の瞬間、さらには記念すべきデビュー日の彼らに密着。彼らの活動の軌跡を映し出した。
さらに、デビュー以降のアリーナツアーライブ映像4作品も10月15日よりPrime Videoで配信決定。なにわ男子の「Love」をたっぷり詰め込んだ2022年のデビューツアー「なにわ男子 Debut Tour 2022 1st Love」から、憧れのサークルフライングなどダイナミックな演出にも挑戦し、旅と冒険をテーマにした2025年のライブツアー「なにわ男子 LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE’」までのライブ映像4作品が配信される。
『natural 2 なにわ男子 新たなるVoyAGE』（全8エピソード）は10月22日よりPrime Videoにて独占配信。
『なにわ男子 5th Anniversary LIVE COLLECTION』（全4エピソード）は10月15日よりPrime Videoにて独占配信。
※西畑大吾のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■西畑大吾
なにわ男子の「natural」が5年ぶりに帰ってきます！！！！！！！
前回はCDデビューするまでのなにわ男子を。今回はCDデビュー5周年イヤーに入り、初の単独ドーム公演を間近に控えるなにわ男子、そして、その単独ドーム公演を終えて次なるなにわ男子を。メンバーそれぞれで企画したソロのロケもございます。「natural」でありのままのなにわ男子を感じ取っていただけると思います。
そして、2022年から2025年に行ったアリーナツアーライブ4作品の映像がPrime Videoで配信決定いたしました。そちらも合わせてご覧ください。
「natural 2 なにわ男子 新たなるVoyAGE」どうぞ、ご期待ください！！！！！！！