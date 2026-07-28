「酒量によります」峯岸みなみ、元アイドルらしからぬ大胆発言
圧倒的肉体美を誇る美男美女たちが本能のままに恋をするオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』第4話が28日、配信される。第4話では、シャッフルアイランド史上初の新しいエリア“Island FLASH”へ移動した2人に過酷なミッションが立ちはだかる。「制限時間内にゴールできなければ即強制帰国」という絶体絶命のルールのなか、2人は無事にミッションをクリアできるのか…？
【写真】峯岸みなみ、美しすぎるくびれに大接近！ “魅せるカラダ”大胆披露
『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。シーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。番組MCとして前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、タレントのゆきぽよ、俳優の鈴木福が出演する。
スタジオでは、「別の人と過ごしていても、気になる人を思い出すか？」という話に。ゆきぽよが「私は思い出しちゃう」と答える一方、峯岸の口から飛び出したのは、まさかの「酒量によりますね」という一言。スタジオを驚かせた、アイドル出身とは思えない峯岸の大胆発言にも注目だ。
番組史上初となる“Island FLASH”の出現により、恋の矢印が大きく動き出す『シャッフルアイランド Season7』第4話は28日21時配信。
『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。シーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。番組MCとして前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、タレントのゆきぽよ、俳優の鈴木福が出演する。
スタジオでは、「別の人と過ごしていても、気になる人を思い出すか？」という話に。ゆきぽよが「私は思い出しちゃう」と答える一方、峯岸の口から飛び出したのは、まさかの「酒量によりますね」という一言。スタジオを驚かせた、アイドル出身とは思えない峯岸の大胆発言にも注目だ。
番組史上初となる“Island FLASH”の出現により、恋の矢印が大きく動き出す『シャッフルアイランド Season7』第4話は28日21時配信。