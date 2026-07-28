“漫画家＆グラドル”二刀流美女のグラビア撮！ キュートなキャミ＆美脚あらわ短パン姿も
漫画家＆グラドルへ転身した異例の二刀流・穂波あみが、発売中の「週刊SPA!」（扶桑社）8月4日号の「グラビアン魂」のコーナーに登場する。
【写真】“漫画家＆グラドル”二刀流美女、キュートなキャミソール&短パン姿で美脚あらわ！
■美女地図：汐見まとい 不可侵クールネス美女
アイドルグループ「yosugala」の“まとい様”が降臨！ ラグジュアリーな邸宅で２人きり。セレブな気分で甘美な夏のバケーションを！
■グラビアン魂：穂波あみ
初登場となる穂波あみは、「ウルトラジャンプ」（集英社）で漫画を連載しつつ、並行してグラビア活動も行う異色すぎるタレント。今回は、彼女にイメージイラストを描き下ろしてもらい、それをもとに撮影を進めた！
■表紙の人 ＆ TIF2026コラボ企画：水着でアイドル頂上決戦
世界最大のアイドルフェス『TOKYO IDOL FESTIVAL 2026supported by にしたんクリニック』（TIF2026）が7月31日〜8月2日に開催！ 出演する人気グループから選ばれた6人が、グループでの表紙（登場）をかけて水着で真剣勝負。推しが表紙を飾れるかを決めるのは、読者の一票だ！
■出演者
野々咲実希（THE ENCORE）／何度も会いたいギャップ美女がグラビアで一旗揚げにやってきた！
藤宮もな（ワガママなラストノート）／青学留年＆卒業が話題の努力家。柔らかボディで“グラビア担当”を目指す！
楠木こはな（君に、胸キュン。）／“別人すぎる”パスポート写真がバズったアイドル
福田ひなた（可憐なアイボリー）／スポーツ少女から劇的変化。白肌×ハート形の口元に注目
ジョウナイシメイ（RAViDAVi）／歌舞伎町の元NO１キャバ嬢。やんちゃアイドルが初水着を披露
中村美結（SEKAIE☆）／急成長中のニューフェイス。女神のほほ笑みに射抜かれたい！
【写真】“漫画家＆グラドル”二刀流美女、キュートなキャミソール&短パン姿で美脚あらわ！
■美女地図：汐見まとい 不可侵クールネス美女
アイドルグループ「yosugala」の“まとい様”が降臨！ ラグジュアリーな邸宅で２人きり。セレブな気分で甘美な夏のバケーションを！
■グラビアン魂：穂波あみ
初登場となる穂波あみは、「ウルトラジャンプ」（集英社）で漫画を連載しつつ、並行してグラビア活動も行う異色すぎるタレント。今回は、彼女にイメージイラストを描き下ろしてもらい、それをもとに撮影を進めた！
世界最大のアイドルフェス『TOKYO IDOL FESTIVAL 2026supported by にしたんクリニック』（TIF2026）が7月31日〜8月2日に開催！ 出演する人気グループから選ばれた6人が、グループでの表紙（登場）をかけて水着で真剣勝負。推しが表紙を飾れるかを決めるのは、読者の一票だ！
■出演者
野々咲実希（THE ENCORE）／何度も会いたいギャップ美女がグラビアで一旗揚げにやってきた！
藤宮もな（ワガママなラストノート）／青学留年＆卒業が話題の努力家。柔らかボディで“グラビア担当”を目指す！
楠木こはな（君に、胸キュン。）／“別人すぎる”パスポート写真がバズったアイドル
福田ひなた（可憐なアイボリー）／スポーツ少女から劇的変化。白肌×ハート形の口元に注目
ジョウナイシメイ（RAViDAVi）／歌舞伎町の元NO１キャバ嬢。やんちゃアイドルが初水着を披露
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