Ž¢¶Ê¤²¿¤Ð¤·¤Æ¥È¥óŽ£¤Ç·ò¹¯¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¯¡Ä1Æü3Ê¬¤ÇÇÙŽ¥·ì´ÉŽ¥¹ü¤Î"¥è¥Ü¥è¥Ü²½"¤òËÉ¤°Ž¢ËÜÅö¤Î¥é¥¸¥ªÂÎÁàŽ£¤ÎÃæ¿È
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÎëÌÚÂçÊå¡ÊÃø¡Ë¡¢¿¢ÅÄÂóÌé¡Ê´Æ½¤¡Ë¡Ø¤¸¤Ä¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª ²Ê³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿ËÜÅö¤Î¥é¥¸¥ªÂÎÁà¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥é¥¸¥ªÂÎÁà¡×¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤
ËèÆüÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Æ°¤¤¬»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤Î¤É¤³¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò°Õ¼±¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÂÎÁà¡×¤Ç¡¢¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ÎËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÌ²¤é¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥µ¥¤¥ó¤¬¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«Â©¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤ë
¡¦²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÂÆÀ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡¦¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤
¡¦¤É¤³¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¦°ì½ê·üÌ¿¤ä¤ë¤Î¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤
¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Í×Ãí°Õ¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö3Ê¬¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ò½½Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤â¤½¤â¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤Ï¡¢¤ï¤º¤«3Ê¬´Ö¤Ç¡¢Á´¿È¤Î¶ÚÆù¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯»É·ã¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÈÍýÁÛÅª¤ÊÁ´¿È±¿Æ°¡É¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥é¥¸¥ªÂÎÁàÂè°ì¤ÎÆ°¤¤òºÙ¤«¤¯Ê¬²ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢É½¾ð¶Ú¤Ê¤É¤Î´é¤Î¶ÚÆù¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢Á´¿È400°Ê¾å¤Î¶ÚÆù¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊÅìµþÅÔ·ò¹¯Ä¹¼÷°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¸¦µæ½ê¡¦¿¢ÅÄÂóÌé»á¤é¤Ë¤è¤ë´Ñ»¡¤Ë´ð¤Å¤¯¤è¤ê¡Ë¡£
»ØÀè¤«¤é¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤Ç¡¢Âç¾®¤Î¶ÚÆù¤ò¸úÎ¨¤è¤¯»É·ã¤¹¤ë»Å³Ý¤±¤¬¡¢¤¢¤Î3Ê¬´Ö¤Ë¤Ï¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤Î»Å³Ý¤±¤ò¡Ö»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
¢£·ò¹¯¸ú²Ì¤¬²Ê³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤òÀµ¤·¤¯Â³¤±¤¿¤È¤¡¢ÂÎ¤Ëµ¯¤¤ëÊÑ²½¤Ï¡¢²Ê³ØÅª¤Ë¤â¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÂÎ¤Î¡ÖÆâÂ¦¡×¤ò¼ã¤¯ÊÝ¤Ä¤³¤È¡£¤È¤ê¤ï¤±ÇÙ¡¦·ì´É¡¦¹ü¤Î3¤Ä¤Ë¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Î¢¤Å¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÇÙ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¿´ÇÙµ¡Ç½¡£ÏÓ¤òÂç¤¤¯¾å¤²¡¢¶»¤ò³«¤¯Æ°¤¤Ï¡¢¿´ÇÙµ¡Ç½¤Ø¤è¤¤¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸ÆµÛµ¡Ç½¤òÇ¯Îð¤Ë´¹»»¤·¤¿¡ÖÇÙÇ¯Îð¡×¤¬¡¢¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¼ã¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£¼¡¤Ë·ì´É¡£Á´¿È¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¶ÚÆù¤Î¥Ý¥ó¥×ºîÍÑ¤¬Æ¯¤¡¢ÂÚ¤ê¤¬¤Á¤Ê·ìÎ®¤¬°ìµ¤¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡£Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢·ì´ÉÇ¯Îð¤¬¼ã¤¯ÊÝ¤¿¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¤¦¤ì¤·¤¤ÊÑ²½¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÂÎÁà¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬18¡ó¤âÄã¤¤¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡Ë¡£ÏÓ¤äµÓ¡¢ÂÎ´´¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¶ÚÆù¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¡Ö¶¨Ä´±¿Æ°¡×¤¬¡¢Ç¾¤ËÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎÎÏ¤â¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤Ë¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ò12½µ´ÖÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉÒ¾¹À¡¿¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤Î»ØÉ¸¤¬Ê¿¶Ñ8.1¡ó¡¢¡Ö»ýµ×ÎÏ¡×¤Î»ØÉ¸¤¬Ê¿¶Ñ7.4¡ó¤â²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨4¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¹ü¡£¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¹üÌ©ÅÙ¤¬¹â¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ê¡¢¹üÁÆ¤·¤ç¤¦¾É¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí¡Ë
¡Ê¢¨1¡Ë°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ´Ê°×ÊÝ¸±²ÃÆþ¼Ô¶¨²ñ°ÑÂ÷Ä´ºº¡ÖÊ¿À®25Ç¯ÅÙ ¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤Î¼Â»Ü¸ú²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæÄ´ºº¡×¤è¤ê
¡Ê¢¨2¡Ë°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ´Ê°×ÊÝ¸±²ÃÆþ¼Ô¶¨²ñ°ÑÂ÷Ä´ºº¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ ¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤Î¼Â»Ü¸ú²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÉÀ×Ä´ºº¸¦µæ¡×¤è¤ê
¡Ê¢¨3¡Ë2025Ç¯¡¢ÄëµþÂç³ØÂç³Ø±¡¡¦¶â¿¹¸ç»á¤é¤Î¸¦µæÊó¹ð¤è¤ê
¡Ê¢¨4¡Ë2024Ç¯¡¢¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡¦ÅìµþÅÔ·ò¹¯Ä¹¼÷°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¡¦Åìµþ°å²ÊÂç³Ø¡¦Á´¹ñ¥é¥¸¥ªÂÎÁàÏ¢ÌÁ¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤è¤ê
¢£¡ÖËÜÅö¤Î¥é¥¸¥ªÂÎÁà¡×¤Î¤¹¤´¤¤¸ú²Ì
¤½¤·¤Æ¶Ë¤á¤Ä¤±¤¬¡¢¼ã¤µ¤½¤Î¤â¤Î¡£¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¼ã¡¹¤·¤µ¤ò¼¨¤¹¡ÖÂÎÆâÇ¯Îð¡×¤¬¡¢¼ÂÇ¯Îð¤è¤êÊ¿¶Ñ20ºÐ°Ê¾å¤â¼ã¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡Ê°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í´Ê°×ÊÝ¸±²ÃÆþ¼Ô¶¨²ñ°ÑÂ÷Ä´ºº¤è¤ê¡Ë¡£¤¿¤Ã¤¿3Ê¬¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Îº¹¤òÀ¸¤à¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ç§ÃÎ¾É¡¢¿´Â¡ÉÂ¤äÇ¾Â´Ãæ¡¢¹üÁÆ¤·¤ç¤¦¾É¡½¡½¡£Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ëÉÔÄ´¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤¿3Ê¬¤ÎÂÎÁà¤¬¤Þ¤È¤á¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÄìÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤¬¡¢¡ÈËÜÅö¤Î¥é¥¸¥ªÂÎÁà¡É¤Ç¤¹¡£
¡ÈËÜÅö¤Î¥é¥¸¥ªÂÎÁà¡É¤È¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ°¤¤Î¡ÖÌÜÅª¡×¤òÍý²ò¤·¡¢ÃúÇ«¤Ë¡¢Àµ¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¡Á³¤È¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿Æ°¤¤â¡¢¡Ö¤¤¤Þ¡¢¤É¤Î¶ÚÆù¤Ë¸ú¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸ú²Ì¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¶¨Ä´±¿Æ°¡×¤Ç¤¹¡£ÏÓ¤ÈµÓ¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÉô°Ì¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ÆÆ°¤«¤¹¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤³¤½¡¢¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤¬¡È¤¿¤À¤Î½àÈ÷±¿Æ°¡É¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÂÎÁà¡×¤À¤Ã¤¿¿Í¤Û¤É¡¢¤³¤³¤ò°Õ¼±¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¸ª¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¡¢Êâ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡¢Èè¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡¢¤ÈÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ë¶Ã¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¶Ê¤²¿¤Ð¤·¤Æ¥È¥ó¡×¤Çº¹¤¬¤Ä¤¯
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¶¨Ä´±¿Æ°¤Î¥³¥Ä¤¬¤Ä¤«¤á¤ëÎã¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä±¿Æ°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥é¥¸¥ªÂÎÁàÂè°ì¤Î2ÈÖÌÜ¡¢¡ÖÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤ÆµÓ¤ò¶Ê¤²¿¤Ð¤¹±¿Æ°¡×¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤È¤«¤«¤È¤Î¾å¤²²¼¤²¤ò¥·¥ó¥¯¥í¤µ¤»¤ë¡Ö¶Ê¤²¿¤Ð¤·¤Æ¥È¥ó¡ª¡×¡£¤³¤ì¤¬°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÏÏÓ¤ÈµÓ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È°ìµ¤¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¡ÏÓ¤ò¶»¤ÎÁ°¤Ç¥¯¥í¥¹¤·¡¢¤Ä¤ÞÀè¤Ï¼«Á³¤Ë³«¤¤¤ÆÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤«¤«¤È¤ÏÆâÂ¦¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¾å¤²¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¢ÏÓ¤ò·Ú¤¯²£¤Ë¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤¶¤ò¤Ä¤ÞÀè¤ÎÊý¸þ¤Ë¤Õ¤ï¡Á¤Ã¤È·Ú¤¯¶Ê¤²¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´Ö¡¢¤«¤«¤È¤Ï¤º¤Ã¤È¾å¤²¤¿¤Þ¤Þ¡£¾åÂÎ¤¬Á°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ÏÓ¤ò¿¶¤êÌá¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤«¤«¤È¤ò°ì½Ö¤À¤±¡Ö¥È¥ó¡×¤È²¼¤í¤·¡¢¤¹¤Ð¤ä¤¯¤Þ¤¿¾å¤²¤Þ¤¹¡£²¼¤í¤¹¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë°ì½Ö¤À¤±¡£¡¡Á£¤ò8²ó¤¯¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ä¤ê¤¬¤Á¤ÊNGÎã¤¬¡¢ÏÓ¤òÁ°¸å¤Ë¥Ö¥ó¥Ö¥ó¿¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï´Î¿´¤Î¸ª¤¬¤Û¤°¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÏÓ¤ÏÎÏ¤Þ¤º¡¢¸ª¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¼«Á³¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÂÎ¤Î¶á¤¯¤òÄÌ¤¹¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤«¤«¤È¤ò¾å¤²Â³¤±¤é¤ì¤º¡¢²¼¤í¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥È¥ó¤Ï°ì½Ö¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡£
¤³¤Î±¿Æ°¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î²¼ÂÜ»°Æ¬¶Ú¡¢ÂÀ¤â¤âÁ°ÌÌ¤ÎÂçÂÜ»ÍÆ¬¶Ú¡¢¤â¤âÎ¢¤Î¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤Þ¤¹¡£²¼È¾¿ÈÁ´ÂÎ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç·ì¹Ô¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢Â¤ÎÎä¤¨¤ä¤à¤¯¤ß¤Î²þÁ±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Å¾ÅÝ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤Î¸ú²Ì¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÂç¤²¤µ¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¯ÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤ì¤Ð¡×¤ÎÏÃ¡£Æ±¤¸3Ê¬¤Ç¤â¡¢ÌÜÅª¤òÍý²ò¤·¤ÆÆ°¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢¼ê¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ËèÄ«¤Î¤½¤Î3Ê¬¤ò¡¢¤¿¤À¤Î½¬´·¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤«¡¢°ìÀ¸¥â¥Î¤Î·ò¹¯Åê»ñ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤«¡£
·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö°Õ¼±¡×¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤µ¤¢¡¢º£Æü¤«¤é¡ÈËÜÅö¤Î¥é¥¸¥ªÂÎÁà¡É¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
----------
ÎëÌÚ ÂçÊå¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤À¤¤¤¹¤±¡Ë
ÂÎÁà»ØÆ³¼Ô
ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£NPOË¡¿ÍÁ´¹ñ¥é¥¸¥ªÂÎÁàÏ¢ÌÁÍý»öÄ¹¡¦¸½NHK¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ªÂÎÁà»ØÆ³¼Ô¡¢ÆüËÜ±ÉÍÜÂç³Ø¼ÂÁ©±¿Æ°ÊýË¡³Ø¸¦µæ¼¼Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£2004Ç¯¡¢ÆüËÜÂÎ°éÂç³ØÂÎ°é³ØÉô¼Ò²ñÂÎ°é³Ø²ÊÂ´¶È¡£ºë¶Ì¸©Æâ»äÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤ÇÊÝ·òÂÎ°é¶µÍ¡¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢2010Ç¯¤Ë¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤Ë¤¸¤Î¤¤¤¨Íý»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£2016Ç¯¡¢À»³Ø±¡Âç³ØÂç³Ø±¡¿Í´ÖÊ¡»ã³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£Æ±Ç¯¤ËNHK¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ªÂÎÁà»ØÆ³¼Ô¡¢NPOË¡¿ÍÁ´¹ñ¥é¥¸¥ªÂÎÁàÏ¢ÌÁÍý»ö¤È¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯¤è¤êÆ±Ï¢ÌÁ¤ÎÍý»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤òÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥é¥¸¥ªÂÎÁà¹Ö½¬²ñ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤òÈô¤Ó²ó¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¿·Ê¹¡¢»¨»ï¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â½Ð±é¡£Ãø¼Ô¤Ë¡Ø¤¸¤Ä¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª ²Ê³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿ËÜÅö¤Î¥é¥¸¥ªÂÎÁà¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
----------
¿¢ÅÄ ÂóÌé¡Ê¤¦¤¨¤À¡¦¤¿¤¯¤ä¡Ë
Íý³ØÎÅË¡»Î
ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÃÏÊýÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÅìµþÅÔ·ò¹¯Ä¹¼÷°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¸¦µæ½ê¡¿ÅìµþÅÔ²ð¸îÍ½ËÉ¡¦¥Õ¥ì¥¤¥ëÍ½ËÉ¿ä¿Ê»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼Éû¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡ÊÏ·Ç¯³ØÇî»Î¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡Ë¡£¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³ØÂç³Ø±¡ÊÝ·ò°åÎÅ³Ø¸¦µæ²Ê·óÇ¤¹Ö»Õ¡¢ºùÈþÎÓÂç³Ø·ò¹¯Ê¡»ã³Ø·²Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£2010Ç¯¡¢ËÌÎ¤Âç³Ø°åÎÅ±ÒÀ¸³ØÉôÍý³ØÎÅË¡³ØÀì¹¶Â´¶È¡£8Ç¯´Ö¤ÎÎ×¾²·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£2021Ç¯¡¢ºùÈþÎÓÂç³ØÂç³Ø±¡Ï·Ç¯³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£Âç³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤Î¸ú²Ì¤ËÃíÌÜ¤·¸¦µæ¤ò³«»Ï¡£¸½ºß¤Ï¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ï·Ç¯³Ø¡¢²ð¸îÍ½ËÉ¡¦¥Õ¥ì¥¤¥ëÍ½ËÉ¡¢ÃÏ°èÊñ³ç¥±¥¢¡¢ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¡¢ÄÌ¤¤¤Î¾ì¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¡£ÅìµþÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë²ð¸îÍ½ËÉ»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÅìµþÅÔ¤ä¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î°Ñ°÷¤òÎòÇ¤¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£´Æ½¤¤·¤¿½ñÀÒ¤Ë¡Ø¤¸¤Ä¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª ²Ê³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿ËÜÅö¤Î¥é¥¸¥ªÂÎÁà¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÂÎÁà»ØÆ³¼Ô ÎëÌÚ ÂçÊå¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î ¿¢ÅÄ ÂóÌé¡Ë