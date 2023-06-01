◇インターリーグドジャース2―3レッドソックス（2026年8月1日ロサンゼルス）ドジャース・大谷は初回に先発左腕・トーリの外角直球を中前へ運び、5試合連続安打をマークした。しかし、続くパヘスの右飛でタッチアップから二塁を狙ったが、右翼手の好返球でタッチアウトとなり、好機拡大とはならなかった。「ああいう積極性は好きだが、相手にいいプレーをされた」とデーブ・ロバーツ監督。2―1の2回2死二、三塁の好機では