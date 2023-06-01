◇インターリーグレッドソックス3―2ドジャース（2026年8月1日ロサンゼルス）レッドソックス・吉田は後輩の山本に3打席とも抑えられた。多彩な変化球に惑わされ「実際に初めていろんな球種を見た。どれも一級品だと思う。切れが良かった」と白旗を揚げた。ただ、チームは接戦を制し4連勝。7月に球団タイ記録の15連勝を飾った勢いを持続させている。特別な相手との対戦に「やっぱり一緒に戦ってきた仲間でもあるので」と