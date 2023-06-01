◇インターリーグドジャース2―3レッドソックス（2026年8月1日ロサンゼルス）【伊東勤視点】ドジャースの山本は、レッドソックスの吉田との対戦を楽しむというよりいろいろな球種を使いながら一人の打者としてアウトを取ることに徹していた。2回の第1打席。初球、直球が逆球になって甘く入った。振り返れば吉田が打てるとしたらこの球だけだっただろうか。カーブ、カットボール、スプリットと球種を駆使して2―2。5球目