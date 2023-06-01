◆女子プロゴルフツアーメジャー最終戦ＡＩＧ全英女子オープン最終日（２日、英ロイヤルリザム＆セントアンズＧＣ＝６６０１ヤード、パー７１）１打差２位から出た桑木志帆（大和ハウス工業）が前半を終了した。２バーディー、２ボギーで回り、通算４アンダー。トップと２打差の２位で折り返した。２番の第２打はカップをかすめて奧１メートル半に止まり、バーディーを先行させた。４番はティーショットを左バンカーに入