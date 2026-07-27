歌手のGACKT（53）が27日、自身のXを更新。主演するフジテレビ月9ドラマ「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」をめぐり、一部視聴者から寄せられた声に対する回答をつづった。

GACKTは「前回の【ブラックトリック】放送後、一部の視聴者から、『GACKTの声が聞こえない』という声が少数ではあるものの上がった」と切り出した。

音声トラブルを疑い関係者に確認したところ「問題はない」との回答だったという。「そこで急遽、なぜ一部の視聴者だけにそんな現象が起きたのかを調べてもらった。すると、面白いことが分かった」とした。

GACKTによると声質がやや特殊だそうで、「ボクの声の音量は、デジタルメーター上では他の役者と同じ。だが、ボクの声が持つ周波数は少し特殊らしく、洗濯機、クーラー、扇風機などの生活音と干渉しやすい」と説明した。

「環境によっては、それらの音と干渉すると、声が聞こえづらくなることがあるそうだ」とし、第2話から特性を考慮し補正した音声が使われていると報告。「なんとも特殊な声でスマンな。今夜9時、【ブラックトリック】楽しんでくれ」と呼びかけていた。

GACKTはフジテレビドラマ初出演にして看板枠「月9」の大役を担い、1級建築士としても働く天才弁護士の二刀流に挑戦している。