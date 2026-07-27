熟年離婚の真の価値は「自分の人生のハンドルを握り直すこと」だった。専門家が語る妻たちの本音
夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が「【熟年離婚】「妻でも母でもなく、私として生きたい」50代60代女性の本音」を公開した。動画では、熟年離婚によって女性が取り戻せるものと、その裏に潜むリスクについて解説し、離婚をゴールにするのではなく「自分の人生を取り戻すこと」の重要性を提示している。
岡野氏はまず、熟年離婚を考える女性の背景には「夫が嫌い」という理由だけでなく、「妻や母の役割だけで人生を終えたくない」という切実な思いがあると言及。「家族を支える役割ばかりが続くと、一人の女性としての自分が見えなくなってしまう」と指摘し、もう一度自分の人生を見直したくなるのは自然なことだと語る。また、「女として見られていないのがつらい」という本音にも触れ、女性としての人生を取り戻すとは「自分で自分を粗末にしないこと」だと定義している。
熟年離婚によって取り戻せるものとして、岡野氏は「時間」「尊厳」「選ぶ力」の3つを提示する。「熟年離婚の価値は、自分の人生のハンドルをもう一度握り直すことにある」と独自の視点を語った。一方で、現実を見ないままの離婚は危険だと警告。特にお金の問題や、長年連れ添った人がいなくなることで生じる「孤独」という失うリスクを冷静に見つめ、住まいや仕事、人とのつながりなどの準備を整える必要性を説いた。
動画の最後で岡野氏は、「離婚するかどうかより、私の人生を先に取り戻すこと」が大切だと力説する。「これからは自分の時間も持ちたい」と夫に伝えるなど、まずは距離感を変え、自分を取り戻す準備を提案。自分がどう生きたいかを見つめ直すことで、離婚や修復といった今後の道が、後悔の少ない選択へと変わっていくと結論付けた。
岡野氏はまず、熟年離婚を考える女性の背景には「夫が嫌い」という理由だけでなく、「妻や母の役割だけで人生を終えたくない」という切実な思いがあると言及。「家族を支える役割ばかりが続くと、一人の女性としての自分が見えなくなってしまう」と指摘し、もう一度自分の人生を見直したくなるのは自然なことだと語る。また、「女として見られていないのがつらい」という本音にも触れ、女性としての人生を取り戻すとは「自分で自分を粗末にしないこと」だと定義している。
熟年離婚によって取り戻せるものとして、岡野氏は「時間」「尊厳」「選ぶ力」の3つを提示する。「熟年離婚の価値は、自分の人生のハンドルをもう一度握り直すことにある」と独自の視点を語った。一方で、現実を見ないままの離婚は危険だと警告。特にお金の問題や、長年連れ添った人がいなくなることで生じる「孤独」という失うリスクを冷静に見つめ、住まいや仕事、人とのつながりなどの準備を整える必要性を説いた。
動画の最後で岡野氏は、「離婚するかどうかより、私の人生を先に取り戻すこと」が大切だと力説する。「これからは自分の時間も持ちたい」と夫に伝えるなど、まずは距離感を変え、自分を取り戻す準備を提案。自分がどう生きたいかを見つめ直すことで、離婚や修復といった今後の道が、後悔の少ない選択へと変わっていくと結論付けた。
YouTubeの動画内容
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夫婦問題研究家®／公認心理師・岡野あつこが、夫婦関係の悩みや離婚に関するリアルな情報を発信。34年で4万件以上の相談実績を持つプロが、岡野メソッドによる夫婦円満の秘訣や、修復・離婚の判断と対処法をわかりやすく解説します。