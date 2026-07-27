離婚するかどうかより「私の人生」を先に取り戻す

ただし、失うリスクも見ない離婚は危険

女性として見られない苦しみは心の奥に残る

妻・母の役割に固定されると「私」が見えなくなる

「もう限界」と熟年離婚に踏み切る前に知っておきたい、老後破産を防ぐ5つの心構え

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「透明人間のように扱われる」50代妻が限界を迎える熟年夫婦の孤独と現実

熟年離婚を切り出された妻の“共通点”！夫の心が離れる「決定打」とは？ #岡野あつこ #夫婦問題 #離婚

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夫婦問題研究家®／公認心理師・岡野あつこが、夫婦関係の悩みや離婚に関するリアルな情報を発信。34年で4万件以上の相談実績を持つプロが、岡野メソッドによる夫婦円満の秘訣や、修復・離婚の判断と対処法をわかりやすく解説します。