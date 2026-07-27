「マイナビオールスターゲーム２０２６」（７月２８日・東京ドーム、２９日・富山）の前日会見が２７日、都内にあるシアターＧロッソで開催され、各試合前に行われるホームランダービーの組み合わせが発表された。

会見に登場した日本ハム・万波中正外野手（２６）は、同じく会見に参加した阪神・森下翔太外野手（２５）と第１戦で激突。発表前に万波は、隣に座っている虎の若き大砲を見ながら「森下は同級生なので、森下と当たればなと思います」と予想していたが、まさかの的中。会場全体がどよめいた。

第１戦は翌２８日の東京ドームで行われるが、今季ここまで２４本塁打とリーグトップの成績を記録している阪神・森下は「個人的に東京ドームはけっこう相性がいいんで好きなので、じゃあ…１２０（本）！ １秒に１本、弾丸で打ちます！（笑）」と冗談を交じえて語った。

一方で日本ハム・万波は、「１０本っていうのはあんまり見ないと思うので、１ラウンドで１０本。２ケタ打ちたいなと思います」と意気込んだ。

ホームランダービーすべての組み合わせは以下の通り。

第１戦 阪神・佐藤―日本ハム・清宮幸 阪神・森下―日本ハム・万波

第２戦 ＤｅＮＡ・牧―ソフトバンク・栗原 中日・細川―日本ハム・レイエス