【東京ばな奈】「何にも代え難い」2026年絶対に買うべき東京土産と店長おすすめTOP3を大公開！
YouTubeチャンネル「TOKORO食品tv【お取り寄せスイーツ】」が、「【東京ばな奈】2026年東京土産にぴったり！東京駅店長おすすめTOP3も食べてみた【お取り寄せしない日】」と題した動画を公開した。
動画では、出演者のTOKOROが東京駅のフラッグシップショップ「東京ばな奈s（トーキョウバナナーズ）」を訪れ、定番から新作まで多彩なラインナップの中から、店長のおすすめTOP3を含む5種類の商品を実食レビューしている。
3連休初日で人で溢れかえる東京駅にやってきたTOKOROは、東京土産の定番である「東京ばな奈」の多彩なラインナップに注目。気になった商品2点と、店長おすすめランキングTOP3の計5品を購入し、自宅でひとつひとつ丁寧に食レポを展開する。
気になった商品として最初に紹介された「35周年東京ばな奈ダブルバナナ味」は、バナナカスタードクリームと果肉入りのバナナコンフィチュールが詰まった一品。割った中身を見せながら「安定に美味しい」と頬をほころばせた。
続いて「東京ばな奈のレーズンサンド」では、ホワイトショコラクリームにラムレーズンが混ざった断面を披露し、ほんのり香るバナナの風味とレーズンの相性を高く評価している。
動画の中盤では、店長おすすめランキングTOP3が発表された。第3位には、ミルキーバナナショコラを挟んだラングドシャ「東京ばな奈ワンダーショコラ」がランクインし、「ばら撒き土産にちょうどいい」と使い勝手の良さをアピール。
第2位の「銀座のいちごケーキ」は、たっぷりのいちごクリームとミルククリームが詰まっており、学生へのお土産にも喜ばれる可愛らしさと優しい甘さを絶賛した。
そして栄えある第1位に輝いた「東京ばな奈チョコバナナクッキー」については、分厚いクッキーにチョコがかかった見た目を映し出し、「すっごいバナナの味がする」と驚きの表情を見せ、サクホロでややしっとりした食感を楽しんだ。
最後にTOKORO自身が最も気に入った商品として、「35周年東京ばな奈ダブルバナナ味」を改めて選出。果肉感たっぷりのコンフィチュールが合わさった贅沢な味わいを「この味、食感は何にも代え難い」と絶賛した。東京土産選びに迷う視聴者へ確かなアドバイスを送るとともに、暑い季節に向けた熱中症対策への気遣いで動画を締めくくっている。
動画では、出演者のTOKOROが東京駅のフラッグシップショップ「東京ばな奈s（トーキョウバナナーズ）」を訪れ、定番から新作まで多彩なラインナップの中から、店長のおすすめTOP3を含む5種類の商品を実食レビューしている。
3連休初日で人で溢れかえる東京駅にやってきたTOKOROは、東京土産の定番である「東京ばな奈」の多彩なラインナップに注目。気になった商品2点と、店長おすすめランキングTOP3の計5品を購入し、自宅でひとつひとつ丁寧に食レポを展開する。
気になった商品として最初に紹介された「35周年東京ばな奈ダブルバナナ味」は、バナナカスタードクリームと果肉入りのバナナコンフィチュールが詰まった一品。割った中身を見せながら「安定に美味しい」と頬をほころばせた。
続いて「東京ばな奈のレーズンサンド」では、ホワイトショコラクリームにラムレーズンが混ざった断面を披露し、ほんのり香るバナナの風味とレーズンの相性を高く評価している。
動画の中盤では、店長おすすめランキングTOP3が発表された。第3位には、ミルキーバナナショコラを挟んだラングドシャ「東京ばな奈ワンダーショコラ」がランクインし、「ばら撒き土産にちょうどいい」と使い勝手の良さをアピール。
第2位の「銀座のいちごケーキ」は、たっぷりのいちごクリームとミルククリームが詰まっており、学生へのお土産にも喜ばれる可愛らしさと優しい甘さを絶賛した。
そして栄えある第1位に輝いた「東京ばな奈チョコバナナクッキー」については、分厚いクッキーにチョコがかかった見た目を映し出し、「すっごいバナナの味がする」と驚きの表情を見せ、サクホロでややしっとりした食感を楽しんだ。
最後にTOKORO自身が最も気に入った商品として、「35周年東京ばな奈ダブルバナナ味」を改めて選出。果肉感たっぷりのコンフィチュールが合わさった贅沢な味わいを「この味、食感は何にも代え難い」と絶賛した。東京土産選びに迷う視聴者へ確かなアドバイスを送るとともに、暑い季節に向けた熱中症対策への気遣いで動画を締めくくっている。
YouTubeの動画内容
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