ニューヨークでメッツ─ドジャース戦

米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）、敵地ニューヨークでメッツを4-2で下した。佐々木朗希投手は4勝目、大谷翔平投手は4打数2安打で貴重な勝ち越し犠飛を放った。試合前、メッツのダグアウトで大物俳優が発見され、話題となっている。

米紙「ニューヨーク・ポスト」は、「エマ・ストーンがシティ・フィールドでフアン・ソトと映画のシーンを撮影、シュールな瞬間に」と題した記事を掲載した。

「MLB史上最高額の年俸を誇るソトが金曜日、エマ・ストーンとクリス・パインが主演を務める野球をテーマにしたロマンチック・コメディ映画『The Catch』の撮影のため、メッツのダグアウトでカメオ出演している姿が目撃された」と説明。「2027年5月21日に公開が予定されている本作の撮影で、ストーンはシティ・フィールドを訪問。ダグアウトから出てくるソトの姿をとらえたシーンの撮影が行われた」と伝えている。

X上の海外ファンの注目も高く、様々なコメントが寄せられている。

「まじで可愛すぎて目が釘付けなんだけど」

「私とエマ・ストーン、おそろいの帽子かぶってる。彼女もどうやってか、この90年代の三菱スポンサー入りメッツのヴィンテージ品を手に入れたみたいだね」

「エマ・ストーンの反応、まじで私たちそのものなんだけど」

「エマ・ストーン、俺たちの仲間へようこそ！」

「ロウキの圧巻の投球が大画面でお披露目されるぞ」

「ロウキ・ササキが神ピッチング披露してる時に撮影してたなんて、最高の映画裏話になりそう」

この試合で先発登板した佐々木は、7回3安打1失点で9奪三振の快投を披露した。



（THE ANSWER編集部）