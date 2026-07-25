『隅田川花火大会』テレ東が史上初の試み→失敗「いつか絶対にリベンジをさせてくれだぜぇ」
テレビ東京で25日、『アサヒ スマドリスペシャル 独占生中継 隅田川花火大会 2026』（後6：30）が生放送され、隅田川花火大会の模様を伝えた。
【写真】すごい豪華！隅田川花火大会のゲスト
番組では史上初めて、会場から102キロ離れた富士山にカメラをスタンバイし、富士山から隅田川花火大会の様子を映すという試みが行われた。
富士山に上ったのはお笑い芸人のスギちゃん。意気揚々と臨んでいたが、番組終盤には山小屋とみられる場所から「今年って花火って上がったんですか」ととぼけた。
スタジオの有吉弘行が上がったことを伝えると「上がったんだったら撮れなかったみたいなので申し訳ございません」と謝った。続けて「いつか絶対にリベンジをさせてくれだぜぇ。頼んだぜぇ」と再チャレンジを望んでいた。
有吉は「ワイルドでしたー」と棒読みでスギちゃんをねぎらっていた。
【写真】すごい豪華！隅田川花火大会のゲスト
番組では史上初めて、会場から102キロ離れた富士山にカメラをスタンバイし、富士山から隅田川花火大会の様子を映すという試みが行われた。
富士山に上ったのはお笑い芸人のスギちゃん。意気揚々と臨んでいたが、番組終盤には山小屋とみられる場所から「今年って花火って上がったんですか」ととぼけた。
スタジオの有吉弘行が上がったことを伝えると「上がったんだったら撮れなかったみたいなので申し訳ございません」と謝った。続けて「いつか絶対にリベンジをさせてくれだぜぇ。頼んだぜぇ」と再チャレンジを望んでいた。
有吉は「ワイルドでしたー」と棒読みでスギちゃんをねぎらっていた。