子犬と子どもたちの素敵すぎる「初対面」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で26万回再生を突破し、「いいご家族ですね」「一生忘れられない日になったね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：息子たちがずっと『犬を飼いたい』と言っていたので、『内緒で子犬を飼った』結果…素敵すぎる光景】

子犬との出会い

Instagramアカウント「emma.0607.gr」の投稿主であるご夫婦は、3人の子どもたちへ、とっておきのサプライズを用意していました。それは、ゴールデンレトリバーの子犬「エマ」ちゃんを家族に迎えること。

何も知らない小学生のお兄ちゃんたちは、ママに抱っこされたエマちゃんを見て大慌てで駆け寄ります。驚きと喜びが入り混じった表情を浮かべながら、優しく頭をなでたり、しゃがみ込んで目を合わせたり。

2人は、初対面とは思えないほど自然に触れ合っていたといいます。弾けるような笑顔があふれる光景に、ご夫婦も思わず頬が緩んだそうです。

笑顔いっぱいの初対面

実は兄弟は以前から「犬を飼いたい」と何度も話しており、夏休みの自由研究で「犬の飼い方」をテーマに選ぶほど犬が大好きでした。さらに、「妹がいたらいいな」と話していたこともあり、女の子のエマちゃんとの出会いは、まさに夢が一度にかなった瞬間だったのです。

そして次は末っ子へのサプライズ。パパと一緒に帰宅した末っ子は、何も知らないままお兄ちゃんたちに手を引かれ、エマちゃんの待つ場所へ。目の前に現れたふわふわの子犬を見つけると、驚きながらも目を輝かせ、ゆっくり近づいていきました。

幸せへの第一歩

エマちゃんのあとを一生懸命追いかける末っ子は、「わーい！」と満面の笑みを浮かべ、大喜び。お兄ちゃんたちも代わる代わる抱っこしたり遊んだりと、家の中は笑顔でいっぱいになりました。

エマちゃんも物おじすることなく家族の輪に溶け込み、迎えられたその日から、みんなの視線を集める人気者に。現在も家族の中心にはエマちゃんがおり、子どもたちの成長をそばで見守りながら、たくさんの思い出を一緒に積み重ねています。

笑顔あふれるサプライズは、今も変わらず家族みんなの幸せな日常へとつながっているのでした。

この投稿には「うるっとしちゃいました」「みんな素敵な笑顔でほっこり」「子供も子犬も一緒に成長やね」などの温かなコメントが寄せられています。

エマちゃんとご家族の日常は、Instagramアカウント「emma.0607.gr」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「emma.0607.gr」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。