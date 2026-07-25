トム・クルーズ、ビヨンセ、BTS…シャキーラが公開したW杯オフショットが豪華すぎる
W杯で圧巻のハーフタイムショーを披露したシャキーラが、インスタグラムでオフショットを公開。共にハーフタイムショーに出演したBTSをはじめ、来場していたトム・クルーズやビヨンセら豪華すぎる顔ぶれに、486万超の「いいね！」が集まるなど大反響が寄せられた。
【写真】豪華すぎる顔ぶれ！ シャキーラが投稿したW杯オフショット
FIFAワールドカップ史上初となるハーフタイムショーが行われた翌日、インスタグラムを更新したシャキーラは、「昨日は何と素晴らしい日だったのでしょう！」と興奮冷めやらぬ様子でつづり、「本当に大勢の方にお会いしました。たくさんの愛をいただき、感謝とリスペクトの気持ちでいっぱいです！！」とコメント。そして、母国のコロンビアを称えた。
一緒に投稿された13枚の写真に写るのは、ビヨンセとジェイ・Z、BTSのメンバーとのグループショット、プレショーにサプライズ登場したトム・クルーズ、コメディアンで俳優のケヴィン・ハート、アルゼンチン育ちのアニャ・テイラー＝ジョイ、YouTuberのミスタービースト、連日家族で観戦に訪れていたデヴィッド・ベッカムら。
試合はスペインがアルゼンチンを1−0で下したものの、写真に写る面々はいずれも楽しそうな表情を見せており、その豪華な顔ぶれも相まって大きな注目を集めている。
この投稿には、「ああ、ビヨンセとシャキーラだ」「シャキーラとBTSなんて夢みたい」「ものすごい瞬間！！」「インパクトありすぎてスマホが壊れた」など、多くの反響が寄せられている。
引用：「シャキーラ」Instagram（＠shakira）
【写真】豪華すぎる顔ぶれ！ シャキーラが投稿したW杯オフショット
FIFAワールドカップ史上初となるハーフタイムショーが行われた翌日、インスタグラムを更新したシャキーラは、「昨日は何と素晴らしい日だったのでしょう！」と興奮冷めやらぬ様子でつづり、「本当に大勢の方にお会いしました。たくさんの愛をいただき、感謝とリスペクトの気持ちでいっぱいです！！」とコメント。そして、母国のコロンビアを称えた。
試合はスペインがアルゼンチンを1−0で下したものの、写真に写る面々はいずれも楽しそうな表情を見せており、その豪華な顔ぶれも相まって大きな注目を集めている。
この投稿には、「ああ、ビヨンセとシャキーラだ」「シャキーラとBTSなんて夢みたい」「ものすごい瞬間！！」「インパクトありすぎてスマホが壊れた」など、多くの反響が寄せられている。
引用：「シャキーラ」Instagram（＠shakira）