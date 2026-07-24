阪神の才木浩人（27）が24日の巨人戦に先発する。

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今季ここまで16試合に先発して7勝4敗、防御率2.77。リーグトップの120奪三振をマークしている。巨人戦は4試合に先発して完封勝利を含む3勝負けなし、防御率1.37とGキラーぶりを発揮。24日の試合で勝利投手となれば、権藤博（中日）が1962〜63年に記録した歴代最長の巨人戦11連勝に並ぶ。

2位・巨人とのゲーム差は「1」。前半戦最後の天王山の初戦を任される右腕は、チームを勝利に導く投球が期待されるが、モチベーションはそれだけではない。

今季10年目。2024年オフ、球団にポスティングでのメジャー挑戦を直訴したものの、認められなかった。容認が噂された昨オフも実現しなかった。海外FA権は早くて32歳となる2030年に取得見込み。「30代になったらしんどいから、その前に」と言うだけに、ポスティングを認めてもらうしかない。さる在阪の球界関係者がこう言った。

「2年続けて挑戦を訴えている才木は、今オフこその思いが強い。ライバルは6年目の主砲・佐藤輝明（27）。今のMLBの労使協定でメジャー契約を結ぶためには、25歳以上かプロ在籍6年以上が必要だが、条件を満たす今季終了後のポスティングの利用を球団に直訴している。阪神としても、投打の柱を同時に流出させることはないとみられるため、在籍年数が長い才木の『俺が先』というモチベーションは高い。優勝争いをしている巨人に勝ち続ければ、『在籍の長い才木が先』となる可能性も出てきますから」

ただ、佐藤輝も今季の巨人戦は、打率.418、10本の二塁打、2本塁打と打ちまくっている。

才木の“本当の敵”は、巨人より味方の佐藤輝明かもしれない。

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ところで、藤川監督は巨人に並々ならぬライバル意識を抱いているという。ある公の場では、酒も手伝ってか、巨人について「ただならぬ発言」を口にしたこともあった。球団は報道陣に当該部分の掲載自粛を要請したため、それが世間の目に触れることはなかったが──。藤川監督はいったい、何を語っていたのか。●関連記事 【もっと読む】阪神・藤川監督が酔っぱらって口を衝いた打倒巨人「怪気炎」 では、それらについて詳しく報じている。