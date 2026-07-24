トヨタ新型「“3列シート”ミニバン」に反響殺到！

2026年5月12日、トヨタは「ノア」の一部改良モデルを発売しました。



その後のユーザーからの反響と最新の納期について、首都圏にあるトヨタディーラーに問い合わせてみました。

ノアは、2001年11月にそれまでの「タウンエースノア」から全面刷新して誕生したミドルクラスミニバンです。

【画像】超カッコイイ！ これが反響殺到のトヨタ新型「“3列シート”ミニバン」です！ 画像で見る（20枚）

兄弟車「ヴォクシー」とともに初代から人気モデルとなったノアは、2007年6月に2代目へとフルモデルチェンジを果たします。

その後、3代目は2014年1月に、現行型にあたる4代目は2021年12月にフルモデルチェンジしており、初代から25年経った現在も安定した人気を誇ります。

登場から4年半が経過した2025年9月には現行型初の一部改良を実施しており、今回は2回目となります。

主な改良内容として、カーボンニュートラルの実現に向けてハイブリッド車に統一（ウェルキャブを除く）するとともに、エアロデザインの最廉価仕様「S-X」グレードが新たに設定されたことが挙げられます。

また今回の一部改良では、外観、主にフロントまわりの仕様変更（フェイスリフト）が行われています。

ボディサイズはこれまでと変わらず、全長4695mm×全幅1730mm×全高1925mm、ホイールベースは2850mmです。

フェイスリフトの内容は、ヘッドライトの目元を強調するスタイリッシュなデザインの採用や、プロジェクター式LEDヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付き）＋LEDターンランプ＋LEDクリアランスランプを全車に標準装備するなど、オーナーであればひと目で違いが分かるはずです。

さらにプロジェクター式LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付き）＋LEDターンランプ＋LEDクリアランスランプ（デイライト機能付き）を「S-Z」グレードにメーカーオプションとして設定しています。

そのほか全グレードを対象に、フロントグリルのメッキ部位をメッキモール＋ボディカラー共色に変更しています。

内装にも手が加えられており、シフトノブ、ウィンドウスイッチまわりをピアノブラック塗装に変更されています（S-Xは除く）。

S-Zグレードには、メーターフードを表皮巻き・ステッチ加工、インストルメントパネルにはステッチ加工を追加されたほか、シート表皮の意匠変更、ドアトリムにステッチ加工が追加されています。

そのほか、装備の拡充および乗り心地の向上にも改良が加えられており、さらにメーターの液晶部分を大型化することで視認性を向上しています（S-Z：7インチ→12.3インチ、S-G・S-X：4.2インチ→7インチ）。

ショックアブソーバーの減衰力を最適化し乗り心地を向上させたほか、ノイズの侵入経路に防音材等を最適配置し車内の静粛性を向上しています。このほか、ワンタッチスイッチ付きデュアルパワースライドドアをS-Gにも標準装備として追加しています。

ボディカラーは、ニュートラルブラックとアーバンロックの2色の新色が追加されています。

駆動方式は、これまでどおり2WD（FF）と、4WDの両方が用意されていますが、4WDモデル（E-Four）には新たに「SNOW EXTRAモード」が標準設定されました。車両本体価格（消費税込）は、326万1500円から430万9800円となっています。

なお従来あった廉価な200万円台の価格帯のモデルは、ガソリン車廃止によって消滅しました。

一部改良モデルに対する反響や納期について、2026年6月下旬に首都圏にあるトヨタディーラーに問い合わせてみました。

「『ノアは注文可能ですか』といったお問い合わせをよくいただきます。皆さまには『現在、ご注文可能なのでご安心ください』とお伝えしております。ご納期については、半年ほどお時間をいただいております。

お乗り換えのタイミングもあるかと思いますので、早めに動いていただくのが良いかもしれません」

現行型のノアはこれまで、長期の納車待ちが恒常化しており、受注停止だった期間もたびたび生じていました。

ユーザーからも、ライバル車である日産「セレナ」やホンダ「ステップワゴン」は比較的短い期間で納車できるのに……と厳しい指摘を受けるといいます。

そんなノアも今回の一部改良を機に増産体制が組まれるといい、こうした状況の改善が期待されます。

他のトヨタディーラーではどのような声があるのでしょうか。

「『ガソリンエンジンのノア（新車）はもう買えないのですか』というお声が意外と多く、都度、事情をご説明しております。

これまでは、ガソリンエンジンであれば200万円台のグレードもありましたが、ハイブリッドモデルに一本化されたことで、もっとも安い『S-X』グレードでも約330万円からとなります。

いわゆる『残クレ』をご提案することもあるのですが、年間の走行距離が多いと、期間満了時にマイナスの査定になってしまう可能性があり、通常のローンでは毎月の支払い額が増えてしまうため悩ましいところです。

現在のご納期ですが、半年以上を見込んでおります。サブスクサービスのKINTOですと、4か月から5か月程度、同モデリスタ仕様は4か月から6か月程度とご案内しています」

※ ※ ※

受注停止が続いたノアも、現在は注文可能ということで、購入を検討しているユーザーにとっては朗報でしょう。

しかし現時点でも納期は半年以上ということで、引き続き早めの商談準備が必要だといえそうです。