ÁáÀ¥·Æ¡¢ºä¸ý·òÂÀÏº¼ç±éºî¤Ç±Ç²è½é¥Ò¥í¥¤¥ó¡¡»£±Æ¤Î¤Ê¤¤Æü¤â¸½¾ì¤Ø¡¢ÂìÆ£¸°ì¡õ¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¤âÀä»¿
¡¡ÇÐÍ¥¤Îºä¸ý·òÂÀÏº¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¡Ù¡Ê8·î28Æü¸ø³«¡Ë¤«¤é¡¢±Ç²è½é¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëÁáÀ¥·Æ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¶¦±é¤¹¤ëÂìÆ£¸°ì¤È¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¤«¤é¤Ï¡¢ÁáÀ¥¤Î±éµ»¤ä»£±Æ¤ËÎ×¤à»ÑÀª¤òÀä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
±Ç²è¡Ø»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¡ÙÁáÀ¥·Æ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ØÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤Û¤É¤ÎÇ®¤¤°¦¡Ù°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃæÌîÎÌÂÀ´ÆÆÄ¤¬´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÆüÊ©¶¦Æ±À½ºî¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£ÃæÌî´ÆÆÄ¤È½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤àºä¸ý¤¬¡¢¡È²ÈÂ²¡É¤È¤¤¤¦¹¬¤»¤Î·Á¤ò¶¸¤ª¤·¤¤¤Þ¤Ç¤ËÄÉ¤¤µá¤á¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤ò»¦¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸ÉÆÈ¤ÊÀÄÇ¯¡¦À¾»³Í¼Ê¿¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÁáÀ¥¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢13Ç¯Á°¤ËÊì¿Æ¤ò»¦¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¡¦Ä«»Ò¡£Í£°ì¤ÎÆù¿Æ¤À¤Ã¤¿ÁÄÊì¤òË´¤¯¤·Å·³¶¸ÉÆÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä«»Ò¤Ï¡¢ÁÄÊì¤Î¤â¤È¤ØËèÇ¯ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿°ìÄÌ¤Î¼ê»æ¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÃÎ¤ë¤¿¤áÍ¼Ê¿¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£Áþ¤·¤ß¤ä¸ÍÏÇ¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Éõ°õ¤µ¤ì¤¿µ²±¤È¸þ¤¹ç¤¦ÆñÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÁáÀ¥¤Ï±Ç²è¡Ø°ã¹ñÆüµ¡Ù¡Ø¤¢¤Î¥³¤Ï¤À¤¡¤ì¡©¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡ÖÂè67²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡×¿·¿Í¾Þ¡¢¡ÖÂè16²óTAMA±Ç²è¾Þ¡×ºÇÍ¥½¨¿·¿Ê½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¿Ê³Ø¤»¤ºÇÐÍ¥¶È¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¿¼À¥ÏÂÈþ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁáÀ¥¤Ï¼«¿È¤Î»£±Æ¤¬¤Ê¤¤Æü¤Ë¤â¸½¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¡¢5ºÐ¤ÎÄ«»Ò¤ò±é¤¸¤¿ÁÒÅÄ±Íçý¤Î¼Çµï¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÍÄ¾¯´ü¤ÎÄ«»Ò¤Î´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ê¤¬¤éÌò¤òºî¤ê¾å¤²¡¢Êª¸ì¤ÎÅ¸³«¤Ë±è¤Ã¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¡Ö½ç»£¤ê¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ä«»Ò¤Î´¶¾ð¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿ºä¸ý¤È¤ÎÌÌ²ñ¼¼¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Ìò¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢»×¤ï¤º´¶¶Ë¤Þ¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃæÌî´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÄ«»Ò¤Î´¶¾ð¤òÃúÇ«¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Êª¸ì¤Î½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿ºÝ¤Ï¡¢Ä¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿»×¤¤¤¬¡¢ÎÞ¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¿¡£ÃæÌî´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤è¤¯¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ÖÂ«¤òÂ£¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÄ«»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏÎÌ¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤ÆÇº¤ó¤À¤±¤É¡¢²¹¤«¤¤¸½¾ì¤Î³§¤µ¤ó¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤ä¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Ì©¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ö·ïÅö»þ¤ËÍ¼Ê¿¤òÃ´Åö¤·¤¿ÊÛ¸î»Î¤ò±é¤¸¤ëÂìÆ£¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÇÁáÀ¥¤Î±éµ»¤ò¸«¤Æ°ÊÍè¡¢¡Ö¤¢¤Î»Ò¤ÈÁá¤¯»Å»ö¤·¤¿¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä«»ÒÌò¤¬ÁáÀ¥¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÃæÌî¤µ¤ó¡¢Å·ºÍ¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï¸½¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢Ìò¤äºîÉÊ¤Î¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤³¤Î»Ò¤È¤Ê¤é¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿®Íê´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌò¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤«¡¢Ê¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤ÎÉ¤¤ÇÐÍ¥¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä«»Ò¤ÎÁÄÊì¤ò±é¤¸¤¿¸¶ÅÄ¤â¡Ö·Æ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¡£¿·Á¯¤Ê²ÌÊª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÁÇÄ¾¤ÊÎÉ¤¤»Ò¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¡¢·àÃæ¤ÎÁÄÊì¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î²¹¤«¤Ê¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Ä«»Ò¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤òÂª¤¨¤¿¾ìÌÌ¤Î¤Û¤«¡¢Êì¡¦¼Ó·îÌò¤ÎËÙÅÄ¿¿Í³¤é¤Î»£±ÆÉ÷·Ê¡¢ÁáÀ¥¤ÎÉ¨¤Î¾å¤ËÁÒÅÄ¤¬¾è¤Ã¤¿Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼ýÏ¿¡£ÁáÀ¥¤¬ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×»þ¤Î»Ñ¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Ä«»Ò¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¯13Ç¯Á°¤Î¿¿¼Â¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë²¼¤¹·èÃÇ¤È¤Ï¡£¡È²ÈÂ²¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËºîÉÊ¤ò»£¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÃæÌî´ÆÆÄ¤¬¡¢°¦¤äÁþ¤·¤ß¡¢¿Í¤ò¼Ï¤¹¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤òÉÁ¤¯¡Ø»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¡Ù¤Ï8·î28Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
±Ç²è¡Ø»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¡ÙÁáÀ¥·Æ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ØÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤Û¤É¤ÎÇ®¤¤°¦¡Ù°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃæÌîÎÌÂÀ´ÆÆÄ¤¬´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÆüÊ©¶¦Æ±À½ºî¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£ÃæÌî´ÆÆÄ¤È½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤àºä¸ý¤¬¡¢¡È²ÈÂ²¡É¤È¤¤¤¦¹¬¤»¤Î·Á¤ò¶¸¤ª¤·¤¤¤Þ¤Ç¤ËÄÉ¤¤µá¤á¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤ò»¦¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸ÉÆÈ¤ÊÀÄÇ¯¡¦À¾»³Í¼Ê¿¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÁáÀ¥¤Ï±Ç²è¡Ø°ã¹ñÆüµ¡Ù¡Ø¤¢¤Î¥³¤Ï¤À¤¡¤ì¡©¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡ÖÂè67²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡×¿·¿Í¾Þ¡¢¡ÖÂè16²óTAMA±Ç²è¾Þ¡×ºÇÍ¥½¨¿·¿Ê½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¿Ê³Ø¤»¤ºÇÐÍ¥¶È¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¿¼À¥ÏÂÈþ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁáÀ¥¤Ï¼«¿È¤Î»£±Æ¤¬¤Ê¤¤Æü¤Ë¤â¸½¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¡¢5ºÐ¤ÎÄ«»Ò¤ò±é¤¸¤¿ÁÒÅÄ±Íçý¤Î¼Çµï¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÍÄ¾¯´ü¤ÎÄ«»Ò¤Î´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ê¤¬¤éÌò¤òºî¤ê¾å¤²¡¢Êª¸ì¤ÎÅ¸³«¤Ë±è¤Ã¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¡Ö½ç»£¤ê¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ä«»Ò¤Î´¶¾ð¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿ºä¸ý¤È¤ÎÌÌ²ñ¼¼¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Ìò¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢»×¤ï¤º´¶¶Ë¤Þ¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃæÌî´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÄ«»Ò¤Î´¶¾ð¤òÃúÇ«¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Êª¸ì¤Î½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿ºÝ¤Ï¡¢Ä¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿»×¤¤¤¬¡¢ÎÞ¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¿¡£ÃæÌî´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤è¤¯¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ÖÂ«¤òÂ£¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÄ«»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏÎÌ¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤ÆÇº¤ó¤À¤±¤É¡¢²¹¤«¤¤¸½¾ì¤Î³§¤µ¤ó¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤ä¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Ì©¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ö·ïÅö»þ¤ËÍ¼Ê¿¤òÃ´Åö¤·¤¿ÊÛ¸î»Î¤ò±é¤¸¤ëÂìÆ£¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÇÁáÀ¥¤Î±éµ»¤ò¸«¤Æ°ÊÍè¡¢¡Ö¤¢¤Î»Ò¤ÈÁá¤¯»Å»ö¤·¤¿¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä«»ÒÌò¤¬ÁáÀ¥¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÃæÌî¤µ¤ó¡¢Å·ºÍ¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï¸½¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢Ìò¤äºîÉÊ¤Î¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤³¤Î»Ò¤È¤Ê¤é¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿®Íê´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌò¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤«¡¢Ê¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤ÎÉ¤¤ÇÐÍ¥¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä«»Ò¤ÎÁÄÊì¤ò±é¤¸¤¿¸¶ÅÄ¤â¡Ö·Æ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¡£¿·Á¯¤Ê²ÌÊª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÁÇÄ¾¤ÊÎÉ¤¤»Ò¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¡¢·àÃæ¤ÎÁÄÊì¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î²¹¤«¤Ê¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Ä«»Ò¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤òÂª¤¨¤¿¾ìÌÌ¤Î¤Û¤«¡¢Êì¡¦¼Ó·îÌò¤ÎËÙÅÄ¿¿Í³¤é¤Î»£±ÆÉ÷·Ê¡¢ÁáÀ¥¤ÎÉ¨¤Î¾å¤ËÁÒÅÄ¤¬¾è¤Ã¤¿Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼ýÏ¿¡£ÁáÀ¥¤¬ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×»þ¤Î»Ñ¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Ä«»Ò¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¯13Ç¯Á°¤Î¿¿¼Â¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë²¼¤¹·èÃÇ¤È¤Ï¡£¡È²ÈÂ²¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËºîÉÊ¤ò»£¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÃæÌî´ÆÆÄ¤¬¡¢°¦¤äÁþ¤·¤ß¡¢¿Í¤ò¼Ï¤¹¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤òÉÁ¤¯¡Ø»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¡Ù¤Ï8·î28Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£