兵庫県赤穂市で遊泳中の女子大学生が、友人が運転する水上バイクにはねられ、一時心肺停止となりました。

【写真を見る】「やばいという声が聞こえて…」女子大学生が友人が運転する水上バイクにはねられ重体 一時心肺停止に 兵庫・赤穂市恋ヶ浜

きのう、兵庫県赤穂市恋ヶ浜で「水上バイクと女性が衝突した」と目撃者から消防に通報がありました。

姫路海上保安部によりますと、はねられたのは友人4人と遊びに来ていた大阪府四條畷市の女子大学生（22）で、海岸付近の浅瀬で遊泳していたところを友人の男性（21）が運転する水上バイクにはねられたとみられています。

女子大学生は心肺停止の状態で病院に運ばれ、心拍は再開したものの重体だということです。

現場にいた人

「やばいという声が聞こえて、見たら（事故が）起きた瞬間だった。ある程度は（スピード）出ていたんじゃないですかね。（水上バイクが）砂浜にあがってきてるんで」

姫路海上保安部は業務上過失傷害の疑いも視野に、水上バイクを運転していた友人の男性から話を聞くなどしています。