エルフ荒川、黒髪でイメージ激変「髪も目も綺麗」「大女優感あっていいですね！」
お笑いコンビ「エルフ」の荒川が20日にInstagramを更新。黒髪姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】エルフ荒川、黒髪で大変身した姿もかわいすぎ（5枚）
荒川が投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には黒髪のウィッグをつけた荒川がカメラを見つめる姿が収められている。
金髪が多い彼女の激変ぶりにファンからは「いやかわいすぎるんです!!」「大人っぽい＆色気増し増し」「髪も目も綺麗」「大女優感あっていいですね！」などの声が相次いでいる。
■エルフ荒川
1996年8月30日生まれ。大阪府出身。高校卒業後、大阪NSCに入学。2016年に相方・はるとお笑いコンビ「エルフ」を結成。2022年4月に活動拠点を大阪から東京へ。同年から2025年4年連続で『女芸人No.1決定戦 THE W』（日本テレビ系）の決勝進出を果たしている。
引用：「エルフ荒川」Instagram（@khkhkhzk）
【写真】エルフ荒川、黒髪で大変身した姿もかわいすぎ（5枚）
荒川が投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には黒髪のウィッグをつけた荒川がカメラを見つめる姿が収められている。
金髪が多い彼女の激変ぶりにファンからは「いやかわいすぎるんです!!」「大人っぽい＆色気増し増し」「髪も目も綺麗」「大女優感あっていいですね！」などの声が相次いでいる。
■エルフ荒川
1996年8月30日生まれ。大阪府出身。高校卒業後、大阪NSCに入学。2016年に相方・はるとお笑いコンビ「エルフ」を結成。2022年4月に活動拠点を大阪から東京へ。同年から2025年4年連続で『女芸人No.1決定戦 THE W』（日本テレビ系）の決勝進出を果たしている。
引用：「エルフ荒川」Instagram（@khkhkhzk）