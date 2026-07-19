『一次元の挿し木』第3話 “悠”山田涼介＆“唯”白石聖、謎へと迫っていく
Hey！ Say！ JUMPの山田涼介が主演を務めるドラマ『一次元の挿し木』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第3話が今夜放送。悠（山田）と唯（白石聖）が謎へと迫っていく。
【写真】『一次元の挿し木』第3話 悠（山田涼介）と唯（白石聖）が謎へ迫っていく
本作は、時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズの2025年文庫グランプリを受賞した同名小説の実写ドラマ化だ。
ヒマラヤ山中で発掘された200年前の人骨をDNA鑑定にかけたところ、行方不明となっていた義理の妹と完全一致した。不可解な鑑定結果に戸惑う中、関係者たちが次々と殺害されていく。さらに、研究室で保管していた人骨も何者かに盗まれてしまう。失踪した義理の妹の生死と、DNA一致の謎とは――。真相を追う主人公は、やがて予測不能な陰謀へと巻き込まれていく。
■第3話あらすじ
義理の父・京一（佐々木蔵之介）によって、強制入院させられそうになった悠。その後、悠から一連の経緯を聞いた唯は、石見崎教授（正名僕蔵）とも親交の深かった京一が、古人骨の一件に関わっているのではないかと疑い始める。
その頃、週刊誌「東邦ジャーナル」の編集長・平間（小手伸也）は、フリー記者・小野寺（猪塚健太）の自宅を訪れていた。七瀬京一が代表を務める「日江製薬」周辺を取材していた小野寺だったが、自宅は何者かに荒らされ、資料もなくなっていた。
そんな中、平間の元に「小野寺」から着信が入る。一方、悠と唯は、仙波佳代子（鈴木保奈美）が事件の真相について何かを知っていると確信。二人は、悠の妹・紫陽（堀田真由）と200年前の人骨のDNAが一致した謎へと迫っていく。
ドラマ『一次元の挿し木』は、読売テレビ・日本テレビ系にて毎週日曜22時30分放送。
【写真】『一次元の挿し木』第3話 悠（山田涼介）と唯（白石聖）が謎へ迫っていく
本作は、時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズの2025年文庫グランプリを受賞した同名小説の実写ドラマ化だ。
ヒマラヤ山中で発掘された200年前の人骨をDNA鑑定にかけたところ、行方不明となっていた義理の妹と完全一致した。不可解な鑑定結果に戸惑う中、関係者たちが次々と殺害されていく。さらに、研究室で保管していた人骨も何者かに盗まれてしまう。失踪した義理の妹の生死と、DNA一致の謎とは――。真相を追う主人公は、やがて予測不能な陰謀へと巻き込まれていく。
義理の父・京一（佐々木蔵之介）によって、強制入院させられそうになった悠。その後、悠から一連の経緯を聞いた唯は、石見崎教授（正名僕蔵）とも親交の深かった京一が、古人骨の一件に関わっているのではないかと疑い始める。
その頃、週刊誌「東邦ジャーナル」の編集長・平間（小手伸也）は、フリー記者・小野寺（猪塚健太）の自宅を訪れていた。七瀬京一が代表を務める「日江製薬」周辺を取材していた小野寺だったが、自宅は何者かに荒らされ、資料もなくなっていた。
そんな中、平間の元に「小野寺」から着信が入る。一方、悠と唯は、仙波佳代子（鈴木保奈美）が事件の真相について何かを知っていると確信。二人は、悠の妹・紫陽（堀田真由）と200年前の人骨のDNAが一致した謎へと迫っていく。
ドラマ『一次元の挿し木』は、読売テレビ・日本テレビ系にて毎週日曜22時30分放送。