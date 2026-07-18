何頭身あるの!? 大沢たかお、スタイルの良さ際立つショットに反響
俳優の大沢たかおが16日にInstagramを更新。スタイルの良さが際立つオフショットに、ファンから称賛が集まった。
【別カット】大沢たかお、小顔すぎる全身ショット
大沢が投稿したのは自身のオフショット。図書館のような空間で撮影された写真には、大量の書籍をバックに笑顔で佇む大沢の全身ショットやリラックスする姿が収められている。
公開されている大沢の全身ショットにファンからは「等身どうなってるんですかかっこ良すぎ」「ガタイ良すぎて顔のちっささヤバ」「お顔小さすぎてかっこいいです」などの反響が寄せられている。
■大沢たかお（おおさわ たかお）
1968年3月11日生まれ。東京都出身。1980年代後半からモデルとして活動。俳優転向後の1995年公開の主演映画『ゲレンデがとけるほど恋したい。』が大ヒット。以降、テレビドラマ『JIN-仁-』シリーズ（TBS系）で主演を務めたほか映画『キングダム』シリーズにも出演。5月には出演したハリウッド映画『スマッシング・マシーン』が公開された。
引用：「大沢たかお」Instagram（@osawa_takao.official）
【別カット】大沢たかお、小顔すぎる全身ショット
大沢が投稿したのは自身のオフショット。図書館のような空間で撮影された写真には、大量の書籍をバックに笑顔で佇む大沢の全身ショットやリラックスする姿が収められている。
公開されている大沢の全身ショットにファンからは「等身どうなってるんですかかっこ良すぎ」「ガタイ良すぎて顔のちっささヤバ」「お顔小さすぎてかっこいいです」などの反響が寄せられている。
1968年3月11日生まれ。東京都出身。1980年代後半からモデルとして活動。俳優転向後の1995年公開の主演映画『ゲレンデがとけるほど恋したい。』が大ヒット。以降、テレビドラマ『JIN-仁-』シリーズ（TBS系）で主演を務めたほか映画『キングダム』シリーズにも出演。5月には出演したハリウッド映画『スマッシング・マシーン』が公開された。
引用：「大沢たかお」Instagram（@osawa_takao.official）