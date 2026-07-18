チャンネル情報

このチャンネルでは、ゴミ屋敷清掃や遺品整理の現場からのリアルな映像をお届けします。私たちは関西を中心に、不用品回収、粗大ゴミ処分、遺品整理業務を専門に行っており、これらの業務においてリサイクルを重視しています。遺品をゴミとして扱わず、可能な限り再利用やリサイクルに努め、環境への配慮も徹底しています。