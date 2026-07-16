『SATC』キャストも出演！『ハンティング2：凶悪脱獄囚追跡チーム』9月5日（土）日本初上陸

人気ドラマ『ハンティング：凶悪脱獄囚追跡チーム』第2シーズンが、WOWOWにて9月5日（土）より放送・配信。

『MANIFEST／マニフェスト』兄妹の再共演も実現

凶悪犯を集めた極秘刑務所が爆破され囚人たちが脱獄！ 元FBIのプロファイラーをはじめとする精鋭チームが個性的なシリアルキラーを追う、予測不能なサスペンス第2弾。

アメリカで極秘刑務所が何者かに爆破されて大勢が命を落とすとともに、複数の凶悪犯が脱獄。犯罪心理を知り尽くす元FBIプロファイラーのベックスは、軍人、刑務官などを集めた精鋭チームに参加。彼らは脱獄した凶悪犯たちを捕まえるため、全米各地を飛び回る。大スケールの捜査がスピーディーに展開する、全米NBCネットワークのアクションサスペンスから、第2シーズンが日本上陸。

前シーズンの最後、解散のピンチを迎えたチームだが、疑惑の司令官のもとで追跡に挑むことに。元FBIプロファイラーのベックスを演じるのは『MANIFEST／マニフェスト』でミカエラを演じたメリッサ・ロクスバーグ。チームの新たな司令官、ラザルス大佐に扮するのは『コバート・アフェア』のジョーン・キャンベル役でおなじみのカリ・マチェット。『SEX AND THE CITY』のエイダン役で知られるジョン・コーベット、『MANIFEST／マニフェスト』でミカエラの兄ベンを演じたジョシュ・ダラスなどゲスト出演陣も充実。本作のシリーズ初回に続き、新シーズンでは最初の2話と最終話の第13話を、映画『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々：魔の海』のトール・フロイデンタールが監督している。

『ハンティング2：凶悪脱獄囚追跡チーム』あらすじ

ワイオミング州シャイアン。通称“ピット”と呼ばれる極秘の刑務所には、死刑にされたはずの凶悪犯が集められ、秘密裏に実験が行なわれていた。しかし、ある日大規模な爆発が発生し、そこに収容されていた凶悪犯たちの一部が脱獄する。かつてFBIの優秀なプロファイラーだったベックスは司法長官の依頼を受け、CIAのハッサニ、刑務官のシェーン、ベックスの元相棒で元恋人のオデル、軍の情報官モラレスとともに、脱獄囚たちを追う精鋭チームに加わる。

前シーズン、チームはサイコパスの脱獄囚ジェナを追った際、ハッサニが銃で撃たれ、オデルは死に、ジェナはシェーンに射殺された。そして司法長官はチームの解散を決めたが…。新シーズン、再結成されたチームの前に現われた新たな司令官は、謎に満ちたラザルス大佐だった。

『ハンティング2：凶悪脱獄囚追跡チーム』キャスト、声優

メリッサ・ロクスバーグ（ベックス・ヘンダーソン役／声：寿美菜子）

パトリック・サボンギ（ジェイコブ・ハッサニ役／声：木内秀信）

ジョシュ・マッケンジー（シェーン・フローレンス役／声：濱野大輝）

サラ・ガルシア（ジェニファー・モラレス役／声：八巻アンナ）

『ハンティング2：凶悪脱獄囚追跡チーム』（全13話）放送・配信情報

9月5日（土）23：00よりWOWOWプライム、WOWOWオンデマンドにて放送・配信（※第1話無料放送。アーカイブ配信あり）

【二ヵ国語版】毎週土曜日 23：00〜

【字幕版】毎週火曜日 22：00〜

新シーズンのリリースに合わせて、前シーズンの『ハンティング：凶悪脱獄囚追跡チーム』（全10話）も9月に放送・配信予定。

（海外ドラマNAVI）

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