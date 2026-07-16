日産、新型『エルグランド』を発売 689.7万円から【グレード＆価格一覧】
日産自動車は16日、神奈川・日産グローバル本社ギャラリーで新型『エルグランド』を同日より発売すると発表した。
【写真多数】スタイリッシュで高級感のあるインテリア…日産、新型『エルグランド』内外装全部見せ
新型『エルグランド』は、第3世代となる日産独自のハイブリッドシステム「e-POWER」と進化した電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」、さらにインテリジェント ダイナミックサスペンションを採用。乗員全員が感じられる乗り心地の良さと、『エルグランド』のDNAである「運転の愉しさ」をさらにレベルアップさせ、いつまでも乗っていたくなるグランドツーリング体験を提供するとしている。
新型『エルグランド』に搭載される第3世代「e-POWER」は、新たな専用設計により効率を高めた発電特化型エンジン（ZR15DDTe）と、モーター・発電機・インバーター・減速機・増速機の5つの主要部品をひとつにまとめた5-in-1「e-POWER」電動ユニットで構成。また、新しい制御技術も導入し、静粛性と燃費性能を大幅に向上させるとともに、100％モーター駆動によりプレミアムミニバンにふさわしい力強く上質な走りを実現した。
プラットフォームは先代から大幅に改良して進化させて、高剛性ボディと徹底した遮音構造によって、静かで快適な乗り心地を提供。また、あらゆるシーンで走行性能を飛躍的に向上させる電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」をさらに進化させている。日常シーンでは、走り出しや加減速による車体の揺れを抑え、スムーズで快適な乗り心地を提供。従来のモーターとブレーキの統合制御に加え、リヤモーターのトルクを積極的に活用することで、より気持ちの良いコーナリングを実現するとしている。また、走行中のモーター出力とブレーキ作動の状態はメーターディスプレイに表示することで、「e-4ORCE」の制御を視覚的に確認できるようになっている。加えて、走行シーンに応じて4輪の減衰力を可変するインテリジェントダイナミックサスペンションにより車体の揺れを抑え、落ち着いた挙動を実現することで、「e-POWER」と「e-4ORCE」により提供される快適な乗り心地をさらに高めている。
■日産新型『エルグランド』メーカー希望小売価格
X e-4ORCE：689万7000円
G e-4ORCE：757万9000円
【写真多数】スタイリッシュで高級感のあるインテリア…日産、新型『エルグランド』内外装全部見せ
新型『エルグランド』は、第3世代となる日産独自のハイブリッドシステム「e-POWER」と進化した電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」、さらにインテリジェント ダイナミックサスペンションを採用。乗員全員が感じられる乗り心地の良さと、『エルグランド』のDNAである「運転の愉しさ」をさらにレベルアップさせ、いつまでも乗っていたくなるグランドツーリング体験を提供するとしている。
プラットフォームは先代から大幅に改良して進化させて、高剛性ボディと徹底した遮音構造によって、静かで快適な乗り心地を提供。また、あらゆるシーンで走行性能を飛躍的に向上させる電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」をさらに進化させている。日常シーンでは、走り出しや加減速による車体の揺れを抑え、スムーズで快適な乗り心地を提供。従来のモーターとブレーキの統合制御に加え、リヤモーターのトルクを積極的に活用することで、より気持ちの良いコーナリングを実現するとしている。また、走行中のモーター出力とブレーキ作動の状態はメーターディスプレイに表示することで、「e-4ORCE」の制御を視覚的に確認できるようになっている。加えて、走行シーンに応じて4輪の減衰力を可変するインテリジェントダイナミックサスペンションにより車体の揺れを抑え、落ち着いた挙動を実現することで、「e-POWER」と「e-4ORCE」により提供される快適な乗り心地をさらに高めている。
■日産新型『エルグランド』メーカー希望小売価格
X e-4ORCE：689万7000円
G e-4ORCE：757万9000円