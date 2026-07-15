俳優の速水もこみち(41)が15日、自身のインスタグラムを更新。京都・二条に自身が代表を務めるレストラン「noden.」(ノーデン)を8月にオープンすると発表した。シェフ・オペレーターとして自ら料理をふるまうという。

速水は「世界文化遺産・元離宮二条城にほど近い築100年以上の京町屋を舞台に京都の今を五感で味わう新たな食体験を提供します。速水もこみちがシェフ・オペレーターとして不定期に料理を振る舞います」と報告。

店名の由来について「ELEMENT （要素）を意識し、noden.のnodeは『結び目』『交点』等を意味します。enは『ご縁』。また、noden.のnoは（農家の農）京食材を軸に、全国の素晴らしい食材を使い生産者と食べ手をお繋ぎしたいという想いでnoden.と名付けました」と丁寧に説明し、「ジャンルにとらわれない自由なひと皿ひと皿を提案いたします！よろしくお願い致します！」と呼びかけた。

速水は2002年当時17歳で俳優デビューし、ドラマ「ごくせん」で大ブレイク。芸能界きっての料理上手で、日本テレビ系「ZIP!」では「MOCO'Sキッチン」で料理を披露し話題となった。