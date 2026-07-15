阪神・淡路大震災からの復興を願う合唱曲「しあわせ運べるように」を作詞・作曲した臼井真さんが亡くなっていたことが分かりました。65歳でした。

臼井さんの死去を受けて神戸市の久元喜造市長は15日午前、「市民を代表して心より哀悼の意を表します」とコメントを発表しました。

臼井さんは神戸市東灘区出身で、1983年から神戸市立小学校の音楽専科教諭として、長年にわたり子どもたちの音楽教育に携わってきました。

1995年の阪神・淡路大震災では自身も被災し、自宅が全壊。震災から約2週間後、傷ついた街の姿に衝撃を受け、「人々の心を励ましたい」という思いから、わずか10分ほどで合唱曲「しあわせ運べるように」を作詞・作曲しました。

この曲は復興のシンボルとして神戸市歌に指定され、神戸だけでなく、全国でも広く歌い継がれています。

臼井さんは2021年に定年退職した後、神戸親和大学の教授として教壇に立っていました。

大学によりますと、臼井さんは今月10日に亡くなったということです。65歳でした。葬儀は近親者のみで執り行われたということです。

（神戸市の久元市長のコメント内容は以下のとおり）

この度、神戸市歌『しあわせ運べるように』を作詞・作曲された臼井真さんのご逝去の報に接し、心から哀悼の意を表します。

阪神・淡路大震災からの復興を願って生み出されたこの歌は、傷ついた市民を励まし、希望を届ける歌として、そして本市の市歌として、今も世代を超えて歌い継がれています。

復興を象徴する歌を生み出すとともに、長年にわたり本市の音楽教育にご尽力されてきた臼井さんの突然のご逝去は、誠に痛惜の念に堪えません。私も一度、大学での講義を見学致しました。音楽性、人間性ともに素晴らしかったことを思い起こします。

市民を代表して、心より哀悼の意を表しますとともに、ご遺族のみなさまに謹んでお悔やみを申し上げます。

2026年7月15日 神戸市長 久元喜造