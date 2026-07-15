是枝裕和監督『ルックバック』菅田将暉、宮藤官九郎ら追加キャスト発表 本予告＆ポスター解禁
漫画家・藤本タツキの人気漫画を、是枝裕和監督が実写映画化する『ルックバック』（9月11日公開）の追加キャストが発表された。菅田将暉、宮藤官九郎、野呂佳代、池田良、佐々木みゆ、山田真歩の出演が明らかになり、あわせて本予告映像とポスタービジュアルも解禁された。
【動画】実写映画『ルックバック』本予告映像
本作は、『チェンソーマン』などで知られる藤本が2021年に「少年ジャンプ＋」で発表した同名漫画が原作。公開直後から大きな反響を呼び、『このマンガがすごい！2022』オトコ編第1位を獲得したほか、2024年には劇場アニメ化され、「第48回日本アカデミー賞」最優秀アニメーション作品賞を受賞。2026年7月時点で累計発行部数100万部を突破している。藤本作品としては初の実写映画化となる。
監督・脚本・編集を務めるのは、『万引き家族』（2018年）で「第71回カンヌ国際映画祭」最高賞のパルム・ドールを受賞した是枝裕和。主演は出口夏希と蒔田彩珠が務め、漫画に情熱を注ぐ少女・藤野と京本の13年間を描く。子ども時代の藤野と京本には、七瀬ふうりと岡田六花がそれぞれ起用された。撮影は秋田県にかほ市を中心に四季を通して行われた。
漫画の腕に絶対の自信を持つ藤野（出口）と、彼女に憧れを抱きながらも圧倒的な画力を秘めた京本（蒔田）。漫画へのひたむきな思いで結ばれたふたりを、ある日思いもよらない出来事が襲う。小学生時代から始まるふたりの13年間の軌跡を、繊細かつみずみずしく描き出す。
今回発表された追加キャストでは、完成した漫画を「週刊少年ジャンプ」に持ち込む藤野と京本を担当する編集者・前田役に菅田将暉、学年新聞の4コマ漫画を通して藤野と京本が出会うきっかけを作る小学校教師・玉井役に宮藤官九郎、藤野の母・朱里役に野呂佳代、藤野の父親・仁志役に池田良、姉・恵役に佐々木みゆ、成長した藤野が通う中学校の先生・真鍋役に山田真歩が決定した。
是枝組初参加となる菅田は、「初是枝組、ルックバック！自分の役のモチーフはあの方？ロケ場所はあの編集部!?、とワクワクしっぱなしの撮影でした」とコメント。
菅田と同じく“憧れ”の是枝組初参加となった宮藤は、「早く言いたかったのですが、ロケ地である秋田県にかほ市の皆さんがとても口が堅く、映画のタイトルすら口にしない徹底ぶり。情報解禁でいちばんホッとしているのは僕かもしれません。撮影はとにかく子どもたちが元気で可愛らしく、にかほ市の皆さんの協力もあって終始なごやかな雰囲気で、自然体で演じられた気がします」と語る。
野呂は『怪物』『箱の中の羊』に続き、是枝作品3作連続出演。「『ルックバック』の撮影に参加できたこと、是枝裕和監督とまたご一緒できたことがとても嬉しかったです」と喜びを語り、「藤野家の前に広がる景色がとても素晴らしく、今でも是枝監督やスタッフの皆さん、家族のみんなとお話ししたり撮影していた時のことが忘れられない思い出です」とコメントを寄せた。
池田・山田は是枝監督作品へ初参加。佐々木はオーディションで少女・ゆり役に抜てきされた『万引き家族』以来、2度目の是枝監督作品への参加となる。
あわせて公開された本予告では、4コマ漫画をきっかけに出会った藤野と京本が、漫画に青春のすべてを注ぐ日々を映し出す。机に向かいペンを走らせる姿や、夢を追い続けたかけがえのない時間、そして「藤野ちゃんはなんで描いてるの？」という京本の問いかけが印象的に描かれている。
ポスタービジュアルは2種類を用意。柔らかな笑顔で肩を寄せ合う高校生時代の藤野（出口）と京本（蒔田）、そして子ども時代の2人（七瀬、岡田）が雪景色の中に並び、「描いたから、出会えた。」というコピーが添えられている。
なお、本作の上映時間は99分。ムビチケ前売券（カード・オンライン）は17日から発売される。
■出演が発表されたキャストのコメント（全文）
▼前田（漫画編集者）役／菅田将暉
初是枝組、ルックバック！自分の役のモチーフはあの方？ロケ場所はあの編集部!?、とワクワクしっぱなしの撮影でした。
そして、藤野と京本。朝早くの撮影の時にお二人が同時に目を擦った瞬間があり、なんだかほんとに原作の世界に入り込んだような、不思議な気持ちになったのを覚えています。公開が楽しみです。ぜひ、映画館でご覧ください。
▼朱里（藤野の母）役／野呂佳代
ルックバックの撮影に参加できたこと、是枝裕和監督とまたご一緒できたことがとても嬉しかったです。
秋田県にかほ市はとても素晴らしい所で、雪の降る冬と夏に撮影に参加しました。
藤野家での撮影の合間は、本当の家族のように楽しく、藤野役ふうりちゃんを中心に父親役の池田良さんに遊んでもらったり、私も一緒になって楽しんだりして撮影させていただきました。みんなで食べただまこ汁が忘れられません。
藤野家の前に広がる景色がとても素晴らしく、今でも是枝監督やスタッフの皆さん、家族のみんなとお話ししたり撮影していた時のことが忘れられない思い出です。
撮影が終わった後、監督の編集作業も見学させていただいたり、本当に充実した日々でした。
▼玉井（小学校の先生）役／宮藤官九郎
憧れの是枝組、しかもルックバック！
早く言いたかったのですが、ロケ地である秋田県にかほ市の皆さんがとても口が堅く、映画のタイトルすら口にしない徹底ぶり。サインを頼まれてスナックの壁に『ルックバック』と書いたら「ダメです！」「ネタバレ！」「意識が低い！」と叱られました。情報解禁でいちばんホッとしているのは僕かも知れません。
撮影はとにかく子供達が元気で可愛らしく、にかほ市の皆さんの協力もあって終始なごやかな雰囲気で、僕もなんか、自然体で演じられた気がします。完成おめでとうございます。
▼真鍋（中学校の先生）役／山田真歩
是枝監督にお会いした際、「子どもたちの成長を見守る大人の存在が欲しいんです」とおっしゃっていました。わずかでも、作品づくりのお役に立てていたのであれば、とてもうれしく思います。
▼仁志（藤野の父）役／池田良
今作のお話をいただいた時、是枝監督の作品に参加させていただくことに、そして作品があの『ルックバック』であることに、心が震えました。しかしさらに震えたのは、脚本の最後の一文でした。「おわり」の前の最後の一行。その短い言葉に、物語のすべてが集約され、それ以上の何かに、脚本を読み終えた僕は圧倒されました。完成した映画を観るのが待ち遠しいです。
▼恵（藤野の姉）役／佐々木みゆ
主人公・藤野の姉、恵役を演じさせていただきました、佐々木みゆです。
久しぶりの是枝組、そして漫画もアニメもめちゃくちゃ感動した『ルックバック』の撮影ということで、ワクワクしながら参加させていただきました！
藤野役のむっち（ふうりちゃん）とは、現場でも役の中でも本当の姉妹のように仲良くなれて、家族のようなとても楽しい時間を過ごさせてもらいました。
恵は、お母さんに似てしっかり者で、少し厳しい場面もあるけれど、すごく妹思いなお姉ちゃんです。
空手熱心な一面があるのですが、私も実際に空手を習っているので、この作品で生かすことができて良かったです！
ロケ地の秋田はたくさん雪が降っていて、かりんとうやきりたんぽがとってもおいしい素敵なところでした！ぜひ観てください！
【動画】実写映画『ルックバック』本予告映像
本作は、『チェンソーマン』などで知られる藤本が2021年に「少年ジャンプ＋」で発表した同名漫画が原作。公開直後から大きな反響を呼び、『このマンガがすごい！2022』オトコ編第1位を獲得したほか、2024年には劇場アニメ化され、「第48回日本アカデミー賞」最優秀アニメーション作品賞を受賞。2026年7月時点で累計発行部数100万部を突破している。藤本作品としては初の実写映画化となる。
漫画の腕に絶対の自信を持つ藤野（出口）と、彼女に憧れを抱きながらも圧倒的な画力を秘めた京本（蒔田）。漫画へのひたむきな思いで結ばれたふたりを、ある日思いもよらない出来事が襲う。小学生時代から始まるふたりの13年間の軌跡を、繊細かつみずみずしく描き出す。
今回発表された追加キャストでは、完成した漫画を「週刊少年ジャンプ」に持ち込む藤野と京本を担当する編集者・前田役に菅田将暉、学年新聞の4コマ漫画を通して藤野と京本が出会うきっかけを作る小学校教師・玉井役に宮藤官九郎、藤野の母・朱里役に野呂佳代、藤野の父親・仁志役に池田良、姉・恵役に佐々木みゆ、成長した藤野が通う中学校の先生・真鍋役に山田真歩が決定した。
是枝組初参加となる菅田は、「初是枝組、ルックバック！自分の役のモチーフはあの方？ロケ場所はあの編集部!?、とワクワクしっぱなしの撮影でした」とコメント。
菅田と同じく“憧れ”の是枝組初参加となった宮藤は、「早く言いたかったのですが、ロケ地である秋田県にかほ市の皆さんがとても口が堅く、映画のタイトルすら口にしない徹底ぶり。情報解禁でいちばんホッとしているのは僕かもしれません。撮影はとにかく子どもたちが元気で可愛らしく、にかほ市の皆さんの協力もあって終始なごやかな雰囲気で、自然体で演じられた気がします」と語る。
野呂は『怪物』『箱の中の羊』に続き、是枝作品3作連続出演。「『ルックバック』の撮影に参加できたこと、是枝裕和監督とまたご一緒できたことがとても嬉しかったです」と喜びを語り、「藤野家の前に広がる景色がとても素晴らしく、今でも是枝監督やスタッフの皆さん、家族のみんなとお話ししたり撮影していた時のことが忘れられない思い出です」とコメントを寄せた。
池田・山田は是枝監督作品へ初参加。佐々木はオーディションで少女・ゆり役に抜てきされた『万引き家族』以来、2度目の是枝監督作品への参加となる。
あわせて公開された本予告では、4コマ漫画をきっかけに出会った藤野と京本が、漫画に青春のすべてを注ぐ日々を映し出す。机に向かいペンを走らせる姿や、夢を追い続けたかけがえのない時間、そして「藤野ちゃんはなんで描いてるの？」という京本の問いかけが印象的に描かれている。
ポスタービジュアルは2種類を用意。柔らかな笑顔で肩を寄せ合う高校生時代の藤野（出口）と京本（蒔田）、そして子ども時代の2人（七瀬、岡田）が雪景色の中に並び、「描いたから、出会えた。」というコピーが添えられている。
なお、本作の上映時間は99分。ムビチケ前売券（カード・オンライン）は17日から発売される。
■出演が発表されたキャストのコメント（全文）
▼前田（漫画編集者）役／菅田将暉
初是枝組、ルックバック！自分の役のモチーフはあの方？ロケ場所はあの編集部!?、とワクワクしっぱなしの撮影でした。
そして、藤野と京本。朝早くの撮影の時にお二人が同時に目を擦った瞬間があり、なんだかほんとに原作の世界に入り込んだような、不思議な気持ちになったのを覚えています。公開が楽しみです。ぜひ、映画館でご覧ください。
▼朱里（藤野の母）役／野呂佳代
ルックバックの撮影に参加できたこと、是枝裕和監督とまたご一緒できたことがとても嬉しかったです。
秋田県にかほ市はとても素晴らしい所で、雪の降る冬と夏に撮影に参加しました。
藤野家での撮影の合間は、本当の家族のように楽しく、藤野役ふうりちゃんを中心に父親役の池田良さんに遊んでもらったり、私も一緒になって楽しんだりして撮影させていただきました。みんなで食べただまこ汁が忘れられません。
藤野家の前に広がる景色がとても素晴らしく、今でも是枝監督やスタッフの皆さん、家族のみんなとお話ししたり撮影していた時のことが忘れられない思い出です。
撮影が終わった後、監督の編集作業も見学させていただいたり、本当に充実した日々でした。
▼玉井（小学校の先生）役／宮藤官九郎
憧れの是枝組、しかもルックバック！
早く言いたかったのですが、ロケ地である秋田県にかほ市の皆さんがとても口が堅く、映画のタイトルすら口にしない徹底ぶり。サインを頼まれてスナックの壁に『ルックバック』と書いたら「ダメです！」「ネタバレ！」「意識が低い！」と叱られました。情報解禁でいちばんホッとしているのは僕かも知れません。
撮影はとにかく子供達が元気で可愛らしく、にかほ市の皆さんの協力もあって終始なごやかな雰囲気で、僕もなんか、自然体で演じられた気がします。完成おめでとうございます。
▼真鍋（中学校の先生）役／山田真歩
是枝監督にお会いした際、「子どもたちの成長を見守る大人の存在が欲しいんです」とおっしゃっていました。わずかでも、作品づくりのお役に立てていたのであれば、とてもうれしく思います。
▼仁志（藤野の父）役／池田良
今作のお話をいただいた時、是枝監督の作品に参加させていただくことに、そして作品があの『ルックバック』であることに、心が震えました。しかしさらに震えたのは、脚本の最後の一文でした。「おわり」の前の最後の一行。その短い言葉に、物語のすべてが集約され、それ以上の何かに、脚本を読み終えた僕は圧倒されました。完成した映画を観るのが待ち遠しいです。
▼恵（藤野の姉）役／佐々木みゆ
主人公・藤野の姉、恵役を演じさせていただきました、佐々木みゆです。
久しぶりの是枝組、そして漫画もアニメもめちゃくちゃ感動した『ルックバック』の撮影ということで、ワクワクしながら参加させていただきました！
藤野役のむっち（ふうりちゃん）とは、現場でも役の中でも本当の姉妹のように仲良くなれて、家族のようなとても楽しい時間を過ごさせてもらいました。
恵は、お母さんに似てしっかり者で、少し厳しい場面もあるけれど、すごく妹思いなお姉ちゃんです。
空手熱心な一面があるのですが、私も実際に空手を習っているので、この作品で生かすことができて良かったです！
ロケ地の秋田はたくさん雪が降っていて、かりんとうやきりたんぽがとってもおいしい素敵なところでした！ぜひ観てください！