山賢人×松下洸平W主演『殺人の門』新キャスト発表 佐藤浩市・浅田美代子・江口のりこ出演
人気作家・東野圭吾の小説を映画化した『殺人の門』（2027年2月19日公開）の特報映像とティザービジュアルが解禁された。あわせて、佐藤浩市、浅田美代子、江口のりこの出演が明らかになった。
【画像】解禁された残り2枚の場面写真
国内累計発行部数1億部を突破する東野作品の中でも、「最大の問題作」とされる『殺人の門』。初版刊行から約25年を経て、映像化は困難とも言われてきた作品が、舞台を令和に移し映画化される。
主人公となるのは、執ように“親友”の人生を狂わせ続ける倉持修（山賢人）と、その悪意から逃れられない田島和幸（松下洸平）。約30年にわたる歪な友情と、友情がやがて殺意へと変わっていく過程を描く。
今回解禁された特報映像は、「俺たち親友だろ？」と笑顔を見せる倉持と、苦悩の表情を浮かべる田島を対比。「騙されてるくせに」「あいつが俺の人生をいつも狂わせる」といったせりふとともに、幼少期から続く二人の異常な関係性が映し出される。
今回解禁となった特報映像は、洗練されたスーツをまとい、自信に満ちた笑顔で「俺たち親友だろ？」と語りかける倉持と、苦渋に満ちた表情で唇をかみしめる田島の対照的な2人のカットバックから幕を開ける。
「騙されてるくせに」「あいつが俺の人生をいつも狂わせる」というせりふとともに、幼少期から続く2人の歪な関係性が浮かび上がる。ラストには「あのときあいつを殺しておけばよかった」という田島の言葉とともに、首を絞められながらも不敵な笑みを浮かべる倉持の姿が映し出され、緊迫感あふれる映像となっている。
あわせて公開されたティザービジュアルは、「俺たち親友だろ？」「友情か」と「あのとき殺しておけばよかった」「復讐か」という対照的なコピーを配した2種類。相反する表情を見せる2人が、歪な関係性を象徴している。
新たに発表された佐藤は、幼少期の倉持と田島と出会い、その後の人生に大きな影響を与える五目並べの男“ガンさん”役、浅田は倉持と田島の顧客・川本房江役、江口は事件の真相を追うベテラン刑事・門田楓役を務める。。
また、倉持の幼少期をNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』でのちに喜多川歌麿となる唐丸を演じた渡邉斗翔、田島の幼少期を同作で幼少期の蔦屋重三郎・柯理役を演じ、現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』にも与一郎役で出演する高木波瑠が演じる。
佐藤は「『殺人の門』は、登場人物たちを眺める物語であると同時に、自分自身の立ち位置を問われる物語」とコメント。「好きか嫌いか、共感できるかできないか、その揺らぎを含めてこの映画には価値がある」と作品の魅力を語った。
浅田は「東野圭吾さんの原作も本当に面白くて、『なぜ今まで映画化されていなかったんだろう』と思ったほどでした」と明かし、「人の弱さや孤独、そして誰もが抱える危うさが描かれています」とアピールした。
江口も「人の記憶や感情は決して単純ではなく、この物語にはその複雑さが丁寧に描かれている」とコメント。「観ているうちに登場人物たちへの見方も少しずつ変わっていくはずです」と呼びかけている。
映画公開に先駆け、原作『殺人の門』新装版の上・下巻が角川文庫より発売中。
■佐藤浩市（ガンさん役）のコメント
脚本を読んだ時に、これは観る人によって受け取り方が大きく変わる作品になるだろうなと思いました。
好きか嫌いか、共感できるかできないか、その揺らぎを含めてこの映画には価値があると感じています。
私が演じた人物もまた、一言では説明できない存在です。むしろ、その正体の掴めなさこそが大切だったように思います。
『殺人の門』は、登場人物たちを眺める物語であると同時に、自分自身の立ち位置を問われる物語でもあります。
ぜひそれぞれの視点で受け止めていただければと思います。
■浅田美代子（川本房江役）のコメント
金井監督とは以前ご一緒したことがあり、とても信頼している監督なので、この作品に参加できたことは光栄です。
東野圭吾さんの原作も本当に面白くて、「なぜ今まで映画化されていなかったんだろう」と思ったほどでした。
私が演じたのは、一人暮らしの寂しさを抱えながら生きる女性です。
人とのつながりを求める気持ちがあるからこそ、寂しさゆえに巻き込まれてしまう。
その心情にはとても共感できました。この物語には、人の弱さや孤独、そして誰もが抱える危うさが描かれています。
ぜひ劇場で、この世界に触れていただけたらうれしいです。
■江口のりこ（門田楓役）のコメント
私が演じたのは、田島という人物の話を聞いていく刑事です。
観客の皆さんと同じような目線で彼の話を追いながら、一方で刑事として、その言葉が本心なのか嘘なのかを見極めようとする立場でもあります。
人の記憶や感情は決して単純ではなく、この物語にはその複雑さが丁寧に描かれていると思います。
観ているうちに登場人物たちへの見方も少しずつ変わっていくはずです。
ぜひ劇場で見届けていただけたらうれしいです。
【画像】解禁された残り2枚の場面写真
国内累計発行部数1億部を突破する東野作品の中でも、「最大の問題作」とされる『殺人の門』。初版刊行から約25年を経て、映像化は困難とも言われてきた作品が、舞台を令和に移し映画化される。
今回解禁された特報映像は、「俺たち親友だろ？」と笑顔を見せる倉持と、苦悩の表情を浮かべる田島を対比。「騙されてるくせに」「あいつが俺の人生をいつも狂わせる」といったせりふとともに、幼少期から続く二人の異常な関係性が映し出される。
今回解禁となった特報映像は、洗練されたスーツをまとい、自信に満ちた笑顔で「俺たち親友だろ？」と語りかける倉持と、苦渋に満ちた表情で唇をかみしめる田島の対照的な2人のカットバックから幕を開ける。
「騙されてるくせに」「あいつが俺の人生をいつも狂わせる」というせりふとともに、幼少期から続く2人の歪な関係性が浮かび上がる。ラストには「あのときあいつを殺しておけばよかった」という田島の言葉とともに、首を絞められながらも不敵な笑みを浮かべる倉持の姿が映し出され、緊迫感あふれる映像となっている。
あわせて公開されたティザービジュアルは、「俺たち親友だろ？」「友情か」と「あのとき殺しておけばよかった」「復讐か」という対照的なコピーを配した2種類。相反する表情を見せる2人が、歪な関係性を象徴している。
新たに発表された佐藤は、幼少期の倉持と田島と出会い、その後の人生に大きな影響を与える五目並べの男“ガンさん”役、浅田は倉持と田島の顧客・川本房江役、江口は事件の真相を追うベテラン刑事・門田楓役を務める。。
また、倉持の幼少期をNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』でのちに喜多川歌麿となる唐丸を演じた渡邉斗翔、田島の幼少期を同作で幼少期の蔦屋重三郎・柯理役を演じ、現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』にも与一郎役で出演する高木波瑠が演じる。
佐藤は「『殺人の門』は、登場人物たちを眺める物語であると同時に、自分自身の立ち位置を問われる物語」とコメント。「好きか嫌いか、共感できるかできないか、その揺らぎを含めてこの映画には価値がある」と作品の魅力を語った。
浅田は「東野圭吾さんの原作も本当に面白くて、『なぜ今まで映画化されていなかったんだろう』と思ったほどでした」と明かし、「人の弱さや孤独、そして誰もが抱える危うさが描かれています」とアピールした。
江口も「人の記憶や感情は決して単純ではなく、この物語にはその複雑さが丁寧に描かれている」とコメント。「観ているうちに登場人物たちへの見方も少しずつ変わっていくはずです」と呼びかけている。
映画公開に先駆け、原作『殺人の門』新装版の上・下巻が角川文庫より発売中。
■佐藤浩市（ガンさん役）のコメント
脚本を読んだ時に、これは観る人によって受け取り方が大きく変わる作品になるだろうなと思いました。
好きか嫌いか、共感できるかできないか、その揺らぎを含めてこの映画には価値があると感じています。
私が演じた人物もまた、一言では説明できない存在です。むしろ、その正体の掴めなさこそが大切だったように思います。
『殺人の門』は、登場人物たちを眺める物語であると同時に、自分自身の立ち位置を問われる物語でもあります。
ぜひそれぞれの視点で受け止めていただければと思います。
■浅田美代子（川本房江役）のコメント
金井監督とは以前ご一緒したことがあり、とても信頼している監督なので、この作品に参加できたことは光栄です。
東野圭吾さんの原作も本当に面白くて、「なぜ今まで映画化されていなかったんだろう」と思ったほどでした。
私が演じたのは、一人暮らしの寂しさを抱えながら生きる女性です。
人とのつながりを求める気持ちがあるからこそ、寂しさゆえに巻き込まれてしまう。
その心情にはとても共感できました。この物語には、人の弱さや孤独、そして誰もが抱える危うさが描かれています。
ぜひ劇場で、この世界に触れていただけたらうれしいです。
■江口のりこ（門田楓役）のコメント
私が演じたのは、田島という人物の話を聞いていく刑事です。
観客の皆さんと同じような目線で彼の話を追いながら、一方で刑事として、その言葉が本心なのか嘘なのかを見極めようとする立場でもあります。
人の記憶や感情は決して単純ではなく、この物語にはその複雑さが丁寧に描かれていると思います。
観ているうちに登場人物たちへの見方も少しずつ変わっていくはずです。
ぜひ劇場で見届けていただけたらうれしいです。