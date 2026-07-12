王林、スタイル抜群！ ビーチを満喫する姿にネット衝撃 多数の「いいね！」集まる
タレントの王林が12日までにInstagramを更新。水着姿のオフショットを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】王林、水着姿が「スタイル抜群」 開放的な姿で夏を満喫（6枚）
昨年1月には「お正月は海外にも行けたよ 仲間にいれてくれてビーチバレーもしてrefreshできたよ 現地でいっぱい友達つくるのがすき」とつづり、ビーチでのカラフルな水着姿などを投稿。圧倒的な美しさが話題を呼んだ王林。
今回も「夏はじめるよー」とつづり、水着でビーチを満喫するショットを公開。砂浜に横たわる様子やバックショット、サングラスをかけて青空を見上げる姿などを収めた。ファンからは「最強にスタイルが良い！」「めちゃくちゃ素敵です」「かっこよすぎる」などの声が相次いでいる。
王林は、1998年4月8日生まれの青森県出身。小学3年生から「弘前アクターズスクール」に入り、2007年から「アルプスおとめ」、2013年に姉妹グループの「りんご娘」7期メンバーとして加入し、2022年3月までリーダーとして活動。現在は、タレント、モデル、女優、アパレルプロデュースなど、幅広く活躍している。
引用：「王林」Instagram（@ourin_ringoooo）
【写真】王林、水着姿が「スタイル抜群」 開放的な姿で夏を満喫（6枚）
昨年1月には「お正月は海外にも行けたよ 仲間にいれてくれてビーチバレーもしてrefreshできたよ 現地でいっぱい友達つくるのがすき」とつづり、ビーチでのカラフルな水着姿などを投稿。圧倒的な美しさが話題を呼んだ王林。
今回も「夏はじめるよー」とつづり、水着でビーチを満喫するショットを公開。砂浜に横たわる様子やバックショット、サングラスをかけて青空を見上げる姿などを収めた。ファンからは「最強にスタイルが良い！」「めちゃくちゃ素敵です」「かっこよすぎる」などの声が相次いでいる。
引用：「王林」Instagram（@ourin_ringoooo）